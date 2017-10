FOTO: Nate s 121 km/h zahteval več kot 20 življenj, zaprl naftne ploščadi, predele Orleansa so evakuirali

Mehiški zaliv je davi dosegla tropska nevihta Nate, ki bo predvidoma nocoj ali zgodaj zjutraj v nedeljo prispela do Louisiane pri New Orleansu. Nevihta se je medtem že okrepila v orkan 1. stopnje.

Nate je v četrtek v Nikaragvi zahteval 13 življenj, v Kostariki deset, tri v Hondurasu in dve v Salvadorju.

Zaradi velike tropske nevihte bo v Srednji Ameriko obilno deževalo najmanj do ponedeljka, ko se bo predvidoma že razpihala po kopenskem delu ZDA severno od Louisiane.

Nevihta se pomika hitro, kar je dobra novica, vendar je hkrati velika in izredne razmere so že razglasili v najmanj 29 okrožjih Louisiane, Mississippija, Floride in Alabame.

Predele New Orleansa, ki ga je leta 2005 uničil orkan Katrina, so že evakuirali, predvsem tiste blizu nasipov. V ZDA jih deževje ne skrbi tako zelo kot močan veter in visoki valovi, ki lahko ob pljuskanju na obalo dosežejo tri metre.

Nate je v petek zvečer pihal s hitrostjo vetra 97 kilometrov na uro, nato pa se je veter danes okrepil in dosegel hitrost 121 kilometrov na uro.

Nevihta se je v petek pomikala navzgor ob mehiškem polotoku Jukatan, v Mehiškem zalivu pa so ZDA ustavile delovanje 71 odstotkov vseh kapacitet za črpanje nafte. Izpada je za 1,25 milijona sodčkov na dan.

Sezona orkanov se nad Atlantikom začne okrog 1. junija in traja do približno 30. novembra, poroča RT. Letos so ogromno škode povzročili orkani Harvey, Irma in Maria.