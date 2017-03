FOTO in VIDEO: Nizozemci izgnali turško ministrico, več kot 1000 Turkov protestiralo v Rotterdamu, policija uporabila vodne topove

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Več kot tisoč ljudi se je zbralo pred poslopjem turškega konzulata v Rotterdamu, potem ko je nizozemska policija turški ministrici za družino in socialno politiko Fatmi Kaya v soboto preprečila vstop v konzulat in jo pospremila do nemške meje.

Ministrica je v mesto prišla po cesti iz Nemčije, potem ko Nizozemska turškemu zunanjemu ministru Mevlutu Cavusogluju v soboto ni dovolila, da bi z letalom pristal v državi, kjer je nameraval pred aprilskim referendumom o ustavnih spremembah v Turčiji pred turškim konzulatom v Rotterdamu nagovoriti na Nizozemskem živeče rojake.

Policija z vodnimi topovi skušala razgnati množico, prostestniki s odgovorili s kamenjem

Sprva mirni protest pred konzulatom se je nato sprevrgel v nasilje, ko je policija na konjih in z vodnimi topovi skušala razgnati množico. Protestniki so odgovorili s kamenjem.

Cavusoglu se je sicer za prihod na Nizozemsko odločil, čeprav je Nizozemska nasprotovanje njegovemu obisku izrazila že pred dnevi.

Protest v Rotterdamu (Foto: AP)

Nizozemska vlada je ravnanje turške ministrice danes označila kot neodgovorno, potem ko so ji jasno povedali, da ni dobrodošla, Turčiji pa, da ne morejo sklepati kompromisov, ko gre za javni red in varnost.

"Iskanje razumne rešitve se je izkazalo za nemogoče, verbalni napad turških oblasti, ki je sledil v soboto, pa je nesprejemljiv," so sporočili iz nizozemske vlade.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je po prepovedi vstopa Cavusogluju namreč v soboto ravnanje Nizozemske primerjal z nacizmom in fašizmom. Opozoril je, da lahko Ankara zaradi te poteze blokira vstop nizozemskim diplomatom v Turčijo.

Turško zunanje ministrstvo je zaradi dogodka v soboto poklicalo na pogovor nizozemskega odpravnika poslov v Turčiji. Povedali so mu, da "še nekaj časa" ne želijo, da se vrne nizozemski veleposlanik, ki je na dopustu. Iz turških virov se je nato izvedelo, da so nizozemsko veleposlaništvo v Ankari in konzulat v Carigradu začasno zaprli zaradi varnostnih razlogov.

Turški premier: Naši t. i. evropski prijatelji so spet padli na izpitu

Turški premier Binali Yildirim pa je v odzivu na izgon turške ministrice napovedal stroge protiukrepe. "Naši t. i. evropski prijatelji, ki ob vsaki priložnosti govorijo o demokraciji, svobodi izražanja, človekovih pravicah, so tokrat znova padli na izpitu," je izpostavil v današnji izjavi. Poudaril je, da tovrstni dogodki Turčiji pomagajo pri ugotavljanju, kdo so njeni pravi prijatelji. Turke v Nemčiji in na Nizozemskem je pozval k miru.

Cavusoglu je medtem danes že prispel v Francijo, kjer naj bi zvečer nagovoril predreferendumsko zborovanje v Metzu. Francoski predstavniki so povedali, da je francosko zunanje ministrstvo obisk odobrilo.

Na Nizozemskem sicer živi okoli 400.000 ljudi turškega izvora.

Zborovanje v organizaciji Unije evropskih turških demokratov v podporo spremembam ustave, ki bodo v Turčiji uvedle predsedniški sistem in tako predsedniku Erdoganu dale še več pristojnosti, je najprej prepovedalo nemško mesto Gaggenau, nato še Köln. Na obeh zborovanjih bi morala nastopiti turška ministra.

Predreferendumsko kampanjo so kot nezaželeno označili tudi v nekaterih drugih krajih, avstrijski kancler Christian Kern pa se je zavzel za prepoved turških zborovanj v vseh državah EU. Turški referendum bo potekal 16. aprila.