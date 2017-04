FOTO: 'Nove' fotografije niso nove, a odpirajo stare rane

Ameriški preiskovalni urad FBI je na svoji spletni strani znova objavil fotografije Pentagona, posnete po terorističnih napadih 11. septembra 2001. Najprej so mediji sicer poročali, da gre za doslej zaupne posnetke, ki so po novem dostopni javnosti, a se je izkazalo, da ni čisto tako. Fotografije so prvič objavili ob desetletnici napada, leta 2011, a so potem domnevno zaradi tehnične napake izginile s spleta.

Pentagon takoj po napadu. (Foto: AP)

Fotografij je 27, na njih je med drugim videti nekaj razbitin letala, ki so ga teroristi namerno strmoglavili na glavni štab ameriške vojske. Nekaj posnetkov prikazuje škodo zunaj in znotraj ikonične stavbe ter prve gasilce in reševalce na kraju tragedije.

11. septembra 2001 so člani teroristične mreže Al Kaida ugrabili letalo American Airlines na letu 77 in Dullesa v Virginii proti Los Angelesu in ga preusmerili proti Washingtonu. Letalo so namerno strnmoglavili na Pentagon, v napadu pa je umrlo 189 ljudi – 59 potnikov in članov posadke ter pet teroristov na letalu ter 70 civilistov in 5 vojaških uslužbencev v Pentagonu. Zunanji obroč stavbe je bil tako močno poškodovan, da se je delno porušil.

Fotografij, ki prikazujejo škodo v notranjosti stavbe, je malo. (Foto: AP)

Napad se je zgodil ob 9.37 po lokalnem času, natanko 60 let potem, ko se je začela gradnja Pentagona.