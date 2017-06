FOTO: Odeta v zeleno svetovna mesta poudarjajo združenost v boju proti klimatskim spremembam

Pariška mestna hiša (Foto: AP)

Po odločitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se ZDA umaknejo iz podnebnega sporazuma, so se nekatere svetovne znamenitosti in mestne hiše odele v zeleno barvo.

S tem so mesta dala jasno vedeti, da so združena v boju proti podnebnim spremembam. Najprej so s trendom začeli v Parizu, kjer so decembra 2015 ključni sporazum za reševanje našega planeta tudi sprejeli.

Zeleno se je obarvala mestna hiša francoske prestolnice. Pariška županja Anne Hidalgo je Trumpovo odločitev označila za "fatalno napako z dramatičnimi posledicami".

"Posledice podnebnih sprememb je mogoče občutiti v vseh velikih mestih v svet," je dejala. "Orkani v New Orleansu in New Yorku, poplave v Parizu, Houstonu in nazadnje v Montrealu, smrtonosni vročinski valovi v Sydneyju, smog v Pekingu, New Delhiju in drugih velemestih ...," je spomnila županja Pariza, v katerem je 195 držav decembra 2015 sklenilo podnebni sporazum, ki naj bi omejil globalno segrevanje.

Pobudi se je pridružil tudi kanadski Montreal:

Pridružila so se tudi številna ameriška mesta. Mestna hiša v New Yorku:

'Zelena' sta bila tudi One World Trade Center in most Kosciuszko:

Boston:

Zelen je postal tudi znameniti Angel neodvisnosti in nekatere druge stavbe v prestolnici Mehike :