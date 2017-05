FOTO: Papež Frančišek na obisku v Fatimi, kjer bo za svetnika razglasila dva portugalska otroka

Papež Frančišek bo danes v romarskem središču Fatima za svetnika razglasil brata in sestro, ki se jima je leta 1917 kot otrokoma prikazala Marija. Slovesnosti, ki bo potekala na stoto obletnico Marijinih prikazanj v Fatimi, se bo udeležilo 80 kardinalov in škofov ter 400.000 romarjev.

Trem pastirčkom – Franciscu in Jacinti Marto ter njuni sestrični Lucii dos Santos – se je Marija prvič prikazala 13. maja 1917 nad oljko. Do oktobra 1917 se jim je znova prikazala vsak 13. dan v mesecu. Naročila jim je, naj jo častijo ter molijo in delajo pokoro za grehe. Prikazovanja v Fatimi je Cerkev priznala leta 1930.

Francisca in Jacinto Marto, ki sta bila ob prikazanju stara sedem in devet let, je leta 2000 za blažena razglasil papež Janez Pavel II. Brat in sestra Marto sta prva za blažena razglašena otroka v zgodovini Cerkve, ki nista bila mučenca. Francisco je umrl leta 1919 star deset let, Jacinta pa leto dni kasneje v starosti 12 let, oba za špansko gripo. Oba sta pokopana v baziliki v Fatimi.

Tam je pokopana tudi tretja pastirica, Lucia dos Santos, ki je postala redovnica in umrla leta 2005, stara 98 let. Tudi zanjo je že sprožen postopek za beatifikacijo.

Cerkev verjame, da je Marija pastirčkom posredovala tri sporočila, t. i. tri skrivnosti iz Fatime, ki jih je kasneje zapisala Lucia v svojih spominih.

Razglasitev pastirčkov za svetnika bo vrhunec dvodnevnega obiska na Portugalskem, ki ga je papež začel v petek. Po razglasitvi svetnikov bo imel Frančišek kosilo s portugalskimi škofi, popoldne pa se bo vrnil v Vatikan.

Papežev prihod na Portugalsko spremljala dva lovca F-16

"To potovanje je nekaj posebnega, je potovanje molitve ter srečanja z Bogom in Božjo materjo," je med poletom na Portugalsko dejal papež.

Verniki, zbrani v Fatimi, so pristanek letala spremljali prek velikih zaslonov, v letalskem oporišču pa so papeža pričakale številne družine z otroki.

Frančiška so nato s helikopterjem odpeljali v 40 kilometrov oddaljeno Fatimo, kjer se je zbrala množica vernikov.

V Fatimi je papež najprej sam molil v kapelici prikazovanj, postavljeni na kraju, kjer se je pastirčkom prikazala Marija. "Prosim za sožitje med vsemi narodi sveta," je nato dejal v molitvi v portugalščini ter vernike pozval, naj sledijo Francescu in Jacinti, pastirjema, ki bosta v soboto postala svetnika.

"Tako bomo porušili zidove in premagali meje, šli do najbolj oddaljenih delov ter tam razodeli pravičnost in božji mir," je dejal.

Vatikanski državni tajnik Pietro Parolin je pozno zvečer na velikem trgu sredi romarskega središča vodil nočno mašo.

Ob papeževem obisku na Portugalskem veljajo močno poostreni varnostni ukrepi. Letalo s papežem sta od prihoda v portugalski zračni prostor spremljala dva lovca F-16.

Frančišek je četrti papež, ki je obiskal Portugalsko. Pred njim so to storili že Pavel VI., Janez Pavel II., ki je romarsko središče obiskal trikrat, ter Benedikt XVI.