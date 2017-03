FOTO: Gora smeti v Etiopiji pod seboj pokopala okrog 50 ljudi

Najmanj 48 ljudi, večinoma žensk in otrok, je po poročanju RT umrlo pod plazom smeti, ki se je v soboto zvečer sprožil na največjem smetišču v etiopski prestolnici Adis Abeba, več deset pa naj bi jih bilo še vedno ujetih pod goro odpadkov.

Pristojne oblasti preiskujejo, kaj je povzročilo strahovit plaz na odlagališču Koshe, ki je več kot 50 let služilo kot največje smetišče v mestu. Razlog bi morda lahko iskali v dejstvu, da so po večletnem premoru smeti ponovno začeli voziti prav na to smetišče.

"Opozorili smo jih, naj smeti nikar ne odlagajo na vrh kupa, saj je smetišče polno. Mislim, da je to glavni razlog za plaz, ki je pod seboj pokopal najmanj 20 hiš," je dejal eden ob lokalnih prebivalcev Asefa Teklemahimanot in opozoril, da se je že pred to tragedijo zgodilo več manjših nesreč, ki so v dveh letih zahtevale kar nekaj življenj.

"Bojimo se, da je bilo v času plazu na območju najmanj 150 ljudi. 37 ujetih pod smetmi smo uspeli rešiti in prepeljati v mestno bolnišnico," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal župan Adis Abebe, Diriba Kuma. V luči tragičnih dogodkov je Kuma napovedal zagon programa za pomoč ljudem, ki živijo v bližini smetišča.

Oblasti bodo zagnale program za pomoč ljudem, ki živijo v bližini smetišča. (Foto: AP)

Negeri Lencho, etiopski minister za komunikacije, je dejal, da gre za "žalostno zgodbo". Zgodila se je žal ravno v času, ko so si oblasti prizadevale za rešitev bivanjske stiske ljudi, ki so bili zaradi nizkih najemnin prisiljeni živeti na smetišču, saj si drugega preprosto niso mogli privoščiti. Na tem območju bodo v bližnji prihodnosti sicer postavili objekt za pridobivanje energije iz smeti.

"Število smrtnih žrtev se bo najbrž še povečalo, saj je plaz zasul resnično velik del območja," je dejala Dagmawit Moges, tiskovna predstavnica mestnih oblasti in dodala, da sta dve od rešenih oseb utrpeli hude poškodbe, ostale pa so bili povečini že izpustili domov.

Okrog 500 ljudi, med njimi ogromno otrok, zbira in ločuje odpadke, da bi tako prislužili nekaj denarja. "Moja mati in tri sestre so bile na licu mesta, ko se je sprožil plaz. Ne vem, kaj se je zgodilo z njimi," je povedala Tebeju Asres in opazovala, kako so težki stroji čistili območje plazu. "Vse moje brate in sestre so na srečo rešili, a mati se ne oglaša na telefon - lahko da je še vedno ujeta pod smetmi," pa je dodala pretresena Ruth Tadesee.

Do nesreče je prišlo tik zatem, ko so kmetje v regiji Oromia protestirali proti odlaganju smeti na njihovem območju, zato so bile oblasti prisiljene ponovno uporabiti odlagališče Koshe, čeprav je bilo že čisto polno.