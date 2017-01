FOTO in VIDEO: Samo v Washingtonu na prostestih zbranih 200.000 ljudi

Na ulice Sydneya se je dan po prisegi novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa v znak podpore pravicam žensk podalo več kot 10.000 moških in žensk, več tisoč se jih je zbralo tudi v Melbournu in Canberri. V največjih novozelandskih mestih Auckland in Wellington je prav tako protestiralo več kot tisoč ljudi.

Protestniki izražajo podporo pravicam žensk ter protestirajo proti nasilju, rasizmu, homofobiji in verski nestrpnosti.

Avstralski organizatorji so udeležence pozvali k mirnemu shodu. "Sovraštvo, sovražni govor, fanatizem, diskriminacija in škodljive politike niso ameriške, temveč globalne težave," je v nagovoru množici dejala soorganizatorka sydneyskega pohoda Mindy Freiband. Zaradi višjih temperatur na ulicah največjega avstralskega mesta sicer ni bilo videti toliko rožnatih kap z mačjimi ušesi, ki so postale simbol pohoda žensk.

Avstralski udeleženci so poudarili, da niso zaskrbljeni le zaradi nespoštovanja pravic žensk. "Menimo, da je zaradi takšnih politik ogroženih veliko ljudi," je dejala Freibandova. Novinarka in soorganizatorka dogodka Tracey Spicer je ob tem poudarila, da je Trumpov vzpon na oblast osvetlil sistemske neenakosti.

35-letna Mehičanka Carolina Hernandez, ki dela v Sydneyu, je dejala, da se je pohoda udeležila iz protesta proti sovraštvu in fanatizmu, ki ga je zanetil Trump.

Shod v Srbiji. (Foto: AP)

Skupaj naj bi protestiralo dva milijona ljudi

V Washingtonu se je pohod, ki se ga udeležuje okrog dvesto tisoč žensk in tudi moških, začel z govori v bližini Kapitola, sledil pa je sprehod skozi središče ameriške prestolnice.

Udeležbo na protestu je napovedalo tudi več zvezdnikov, med drugim igralke Juliane Moore, Amy Adams in Patricia Arquette, Patricia Arquette in America Ferrera, pevka Katy Perry, pa tudi igralci Robert De Niro, Paul Rudd in Tim Robbins. Na pohodu je govorila igralka Scarlett Johannson ob aktivistki za človekove pravice Angeli Davis in feministični avtorici Glorii Steinem.

Udeleženke in udeleženci pohoda so v Washingtonu popolnoma napolnili vlake podzemne železnice in avtobuse. Med njimi je videti osebe vseh starosti; številni so prepotovali več sto kilometrov. "Zaščititi želim naše pravice," je dejala 72-letna Trisha Norman, ki je v Washington prispela iz Severne Karoline, "da bi pokazala, da ko ljudje stopimo skupaj, smo lahko močni".

Protest v Indiji. (Foto: AP)

Številne udeleženke, ki so ulice s svojimi kapami spremenile v rožnati val, nosijo transparente z napisi "drži svoje male roke stran od mene" ali "dvigni se, ljubi, upri se". Po spletu je zaokrožila tudi fotografija, kako se polno letalo žensk z rožnatimi kapami pripravlja na polet proti Washingtonu. "Tako je videti upanje," je avtorica fotografije pripisala pod objavo.

Do 11. ure po lokalnem času se je po podatkih podzemne železnice v središče mesta prepeljalo 275.000 ljudi, kar je 50 odstotkov več kot ob isti uri na dan Trumpove inavguracije. Protestniki so se pripeljali tudi z več kot tisoč avtobusi.

O množičnih protestih poročajo tudi iz drugih velikih ameriških mest, Bostona, New Yorka, Denverja, Chicaga. Globalni pohod žensk se je začel v Avstraliji in na Novi Zelandiji, kjer se je zbralo več tisoč ljudi, samo v Sydneyju 10.000.

Organizatorji so pred protesti v Washingtonu zapisali, da je retorika med zadnjimi volitvami mnoge ljudi prizadela in užalila. "Protestni shod v Washingtonu bo poslal naši vladi v Ovalni pisarni in svetu jasno sporočilo, da so ženske pravice človekove pravice!"

Rezervirana so parkirišča za 1800 avtobusov iz ZDA, drugi pa prihajajo z letali, vlaki ali lastnimi avtomobili. Dogodek bodo spremljali pohodi v 673 drugih mestih po ZDA in drugod po svetu. Po vsem svetu naj bi v podporo ženskim in drugim pravicam protestiralo skupno dva milijona ljudi.

Protesti proti Trumpu se vrstijo po številnih mestih po vsem svetu. (Foto: AP)

Vzkliki 'Znebite se Trumpa' tudi po Evropi

Več deset tisoč ljudi se je zbralo v Londonu, Parizu in drugih mestih po svetu, kjer so pozivali, naj se "znebijo Trumpa". V Londonu so večinoma ženske, pa tudi moški in otroci, napolnili Trafalgar Square. Po ocenah organizatorjev se je zbralo 100.000 ljudi, česar pa ni moč neodvisno preveriti, saj policija ni še podala ocene.

V Parizu se zbralo okoli 2000 ljudi blizu Eifflovega stolpa z napisi Svoboda, enakost, sestrstvo.

Na protestih v Barceloni, Rimu, Amsterdamu in Ženevi so bili kritični predvsem do Trumpovih ponižujočih izjav do žensk. V Budimpešti se je zbralo okoli 400 ljudi, proteste so pripravili tudi v Pragi.

V Berlinu se je pred ameriškim veleposlaništvom zbralo več sto ljudi. "Brez sovraštva, brez strahu, imigranti ste tu dobrodošli," so med drugim vzklikali. O protestih so poročali iz več mest po Nemčiji, največji je v Frankfurtu, kjer se je zbralo več kot 2000 ljudi.

Načrtovan je bil tudi shod v Ljubljani, a organizatorji niso pravočasno dobili dovoljenja.