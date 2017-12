FOTO: Poplave in plazovi prizadeli jug Balkana

Albanija, kjer so že v preteklih dneh evakuirali veliko ljudi, se še vedno spopada s poplavami. Pod vodo je skoraj 8000 hektarjev kmetijskih zemljišč in več kot 3000 hiš. Skupaj so albanske oblasti mobilizirale 6400 vojakov in policistov, ki pomagajo na prizadetih območjih, je povedal predsednik vlade Edi Rama, ki je razmere v državi označil za "zelo kritične".

V Albaniji je pod vodo še vedno precej hiš. (Foto: AP)

Med drugim so večdnevne obilne padavine zahtevale smrt delavca, ki je delal na električni napeljavi v mestu Roskovec. Vsaj še dve osebi sta bili poškodovani v podobnih incidentih.

Doslej so na prizadetih območjih rešili že okoli 1500 ljudi, medtem ko jih je več tisoč še vedno brez elektrike. Pod vodo je 7874 hektarjev kmetijskih zemljišč in 3193 hiš.

O naraslih rekah poročajo tudi iz Makedonije, kjer je zaradi poplav in zemeljskih plazov oviran promet. Najbolj so narasle reke na zahodu države. Za danes napovedujejo nove padavine, zaradi česar se bo gladina rek še naprej zviševala.

Na zahodu Grčije razglasili izredne razmere

Z izrednimi vremenskimi razmerami se soočajo tudi na zahodu Grčiji, kjer je obilno deževje prav tako sprožile poplave in plazove. Izredne razmere na zahodu države je po posvetu s predstavniki lokalnih oblasti razglasil prefekt Apostolos Kacifaras. Tamkajšnje pristojne oblasti bodo zdaj ocenile škoda na hišah, poslovnih objektih in infrastrukturi.

Na Hrvaškem, v BiH in Črni Gori sneg

Na Hrvaškem, v BiH in Črni Gori pa medtem poročajo o snegu, ki ovira promet. Na Hrvaškem danes sneg pričakujejo predvsem v Slavoniji in Dalmaciji, kjer so ceste zaradi kombinacije snega in dežja spolzke.

đV BiH so snežne padavine najobilnejše na vzhodu in severovzhodu države, promet je oviran predvsem na nekaterih prelazih, kjer je zapadlo do 20 centimetrov snega. V Črni Gori je sneg zapadel predvsem na severu države.