FOTO in VIDEO: Požar načel tudi posestva milijarderjev: zagorela vinska klet medijskega mogotca Murdocha

Gasilci se še naprej borijo z obsežnimi požari v Kaliforniji. Več tisoč ljudi je moralo zapustiti svoje domove, ponoči velja policijska ura, ustavili so promet, šole so zaprle svoja vrata, muzeji na varno spravljajo najdragocenejše umetnine. Dim močno vpliva tudi na onesnaženost zraka in vidljivost, zato gasilci med drugim priporočajo nošenje mask tudi prebivalcem, ki niso v neposredni bližini požarov.

Ogenj se je že močno približal nekaterim luksuznim predelom v Los Angelesu. Tako tuji mediji poročajo, da je požar zajel tudi del vinograda medijskega mogotca Ruperta Murdocha. Plameni so zajeli njegovo vinsko klet v vinogradih Moraga, je pa ogenj na svoji poti uničil vsaj šest drugih prestižnih hiš na Bel Airu. Njegovo okoli 20 milijonov evrov vredno posestvo so evakuirali, njegovo hišo pa plameni niso poškodovali.

Kustosi v muzeju Getty, ki velja, da ima eno najbogatejših zbirk, so zaprli center, okna in vrata, da bi tako zaščitili neprecenljive umetnine. Poleg več milijard vrednega kampusa okoli muzeja in Murdochovega posestva na območju, ki mu zdaj grozijo plameni, živijo še Harrison Ford, Gwyneth Paltrow, manekenka Gisele Bundchen in športnik Tom Brady. Pevec Lionel Richie je, da bi pomagal nekdanji ženi pri evakuaciji, odpovedal koncert, tudi komičarka Chelsea Handler in dizajnerka Adrienne Maloof sta tvitnili, da sta se morali izseliti.

Ostali brez vsega

Eden izmed ljudi, ki so ostali praktično brez vsega, je tudi Sergio Barbosa. V torek se je skušal prebiti do svoje hiše, a ga policija ni spustila v sosesko. S prijateljem sta se odpravila naokoli in se prebila do požarišča. ''Prosim, naj to ne bo moja hiša,'' je upal, a je bila. Od nje ni ostalo nič, so zapisali pri CNN. Barbosa je bil jezen in žalosten, a hkrati zadovoljen, da je ostal nepoškodovan. ''Konec koncev, sem živ. Moji prijatelji so živi,'' je dejal in poudaril trdno odločenost, da bo postavil novo hišo.

Sezona požarov se je zavlekla v december

Kalifornijska sezona požarov se, kot navajajo tuji mediji, praviloma konča novembra, a izjemno vroče poletje in pomanjkanje dežja sta zemljo pustila izsušeno in ognju se ni težko širiti, veliko pripomore tudi veter.

Znanstveniki so s prstom za nenavadno dolgo sezono požarov in njene vzroke že pokazali na klimatske spremembe. ''To je ogromen, hiter in divji požar. A najbolj presenetljivo je to, da je zagorel decembra. To je znak, da se sezona požarov podaljšuje in da se suša v južni Kaliforniji poglablja. Daljša sezona požarov je posledica podnebnih sprememb,'' je za Guardian dejal Char Miller, profesor na kolidžu Pomona.

Na območju sicer divja več požarov, z največjim - požarom, poimenovanim Thomas, se bori več kot 1000 gasilcev. Uničenih je več kot 150 domov, še več tisoč hiš je ogroženih. Guverner Kalifornije Jerry Brown je razglasil izredne razmere in tako v proračunu sprostil dodatna sredstva za gasilce. Požar Creek je uničil vsaj 30 domov.

Ogenj pomagajo razpihovati vetrovi svete Ane (Santa Ana), ki so močni in suhi vetrovi, ki pihajo od vzhoda proti zahodu oziroma z gora in puščav proti Los Angelesu.