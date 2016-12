FOTO: V požaru v New Yorku poškodovanih 24 ljudi, sedemletna deklica doživela srčni napad

Newyorški gasilci so v četrtek popoldne posredovali zaradi požara v stanovanjski stolpnici na zahodni strani Manhattna, v katerem je bilo poškodovanih 24 ljudi. Dve osebi sta v kritičnem stanju. Med poškodovanimi so bili tudi štirje gasilci in sedemletna deklica, ki je doživela srčni napad, vendar so ji rešili življenje.

Požar je izbruhnil okrog 5. ure popoldne po lokalnem času v 3. nadstropju stolpnice in se razširil še v četrto. Priča je povedala, da je videla plamene, ki so švigali skozi okno, ko se je požar razširil v nadstropje višje.

James Leonard, poveljnik tamkajšnjih gasilcev, je dejal, da še ni znano, kaj je povzročilo požar. "Gasilci smo imeli težko delo, da smo se prebili skozi stavbo." Skozi plamene so se prebijali izredno počasi, pregledali so sleherno stanovanje, poškodovane so reševalne službe odpeljale v bližnjo bolnišnico. Po dobrih dveh urah od začetka požara so ga new yorški gasilci omejili.

Požar, katerega vzrok še preiskujejo, je izbruhnil v tretjem nadstropju. (Foto: AP)

Stanovalka Shruti Kulkarni je na družbenem omrežju Twitter zapisala, da jo je požar "prisilil" ostati v njenem stanovanju v 7. nadstropju.



"Soseda je bila popolnoma prekrita s pepelom", je dejal eden od stanovalcev. ""Poskušal sem jo spraviti v bolnišnico, a jo je neznansko skrbelo za škodo v njenem stanovanju."

Vzrok požara pristojne službe še preiskujejo. Gasilci so spravili na varno vse stanovalce, tudi deveterico, ki se je pred požarom zatekla na teraso 33-nadstropne zgradbe.