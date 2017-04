FOTO: Protestniki razdejali paragvajski parlament

Paragvajski senat je potrdil sporni ustavni amandma, ki bi predsedniku Horaciu Cartesu omogočil ponovno izvolitev. Nasprotniki ustavnih sprememb so nato vdrli v zgradbo parlamenta in v njej podtaknili ogenj. V spopadih med policijo in protestniki pred zgradbo kongresa je bilo poškodovanih več ljudi.

Protestniki so zasedli posamezne dele parlamentarne zgradbe in razdejali več poslanskih pisarn, vendar jih je policija odstranila. Gasilcem je uspelo pogasiti požar.

Desničarski predsednik Cartes si prizadeva za spremembe ustave, ki bi mu omogočile kandidaturo za drugi mandat na volitvah prihodnje leto. Njegovi zavezniki v zgornjem domu parlamenta so ustrezen zakon potrdili v petek. Nasprotniki trdijo, da ustavne spremembe odpirajo pot v diktaturo.

Predsednik senata Roberto Acevedo, ki prihaja iz opozicijskih vrst, meni, da je zakon neustaven in ga spodbija na vrhovnem sodišču.

O amandmaju naj bi danes odločal še spodnji dom kongresa, v katerem ima predsednik večino. Po nemirih je predsednik poslanske zbornice Hugo Velazquez sejo preložil.

Predsednik Cartes je preko družbenih medijev pozval k miru in dialogu. Kot je dejal, Paragvajci ne smejo dovoliti, da bi "nekaj barbarov" uničilo mir in blaginjo v državi.

V Paragvaju si še vedno celijo rane po diktaturi generala Alfreda Stroessnerja, ki je državi s trdo roko vladal v letih 1954-1989. Leta 1992 so v ustavi določili, da predsednik po izteku enega mandata ne more znova kandidirati, s čimer so želeli preprečiti vrnitev diktature.