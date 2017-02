FOTO: Prva dama Melania, ki je govor začela z molitvijo, kritična do svojih nasprotnikov: 'Vedno bom zvesta sebi'

Fotogalerija (7)













Ameriški predsednik Donald Trump je na sobotnem zborovanju na Floridi pred več tisoč zbranimi podporniki v svojem govoru znova udrihal po medijih, ki jih je obtožil, da objavljajo lažne zgodbe. Znova je tudi ponovil svoje predvolilne obljube o postavitvi zidu na meji z Mehiko, uničenju Islamske države ter okrepitvi ameriške vojske.

Zborovanja se je udeležila tudi prva dama ZDA Melania Trump, ki je odprla dogodek z molitvijo, nato pa izrekla nekaj kritičnih besed na račun tistih, ki kritizirajo njo in njenega moža. "Vedno bom zvesta sebi in iskrena do vas, ne glede na to, kaj nasprotniki govorijo o meni," je dejala. "Želimo si tako Ameriko, kjer lahko vsak dobi delo in uspe." Dejala je, da bo podpirala tiste akcije, ki so blizu njenemu srcu in bodo vplivale na ženske in otroke po celem svetu. "Moj mož gradi varno državo in državo napredka," je še dejala v svojem govoru.

Trump: Mediji ne želijo poročati resnice

Kot že na četrtkovi novinarski konferenci, je Trump začetne spodrsljaje v svoji administraciji označil za izmišljotino "lažnih medijev". Zbranim podpornikom dejal, da jim želi spregovoriti neposredno in ne skozi "filter lažnih medijev".

Mediji po Trumpovem prepričanju "enostavno ne želijo poročati resnice". "Postali so velik del problema. So del koruptivnega sistema. Ne bomo dopustili, da nam bodo lažni mediji govorili, kaj naj počnemo, kako naj živimo in v kaj naj verjamemo," je dejal.

Dosedanje delo svoje administracije v Beli hiši je kljub številnim kritikam opisal kot "gladko". Trump je obljubil tudi, da bo nadaljeval boj proti terorizmu. Njegova administracija bo že v kratkem predstavila nov načrt, s katerim bodo skrajnemu islamskemu terorizmu preprečili vstop v državo.

Trump je nedavno doživel hladen tuš, ko je zvezni sodnik odpravil njegov izvršni ukaz o prepovedi vstopa državljanom iz sedmih pretežno muslimanskih držav. Zadeva je sedaj na prizivnem sodišču.

Trump je znova udrihal po medijih. (Foto: AP)

Trump je v nekem trenutku prekršil varnostna pravila in na govorniški oder povabil enega od podpornikov. Ta se mu je zahvalil za gesto in povedal, da je prispel iz West Palm Beacha ob štirih zjutraj, da bi dobil mesto v prvi vrsti.