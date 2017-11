FOTO: Razkrivajo se razsežnosti opustošenja po neurju v Grčiji

Grške oblasti so sporočile, da so po uničujočih poplavah, ki so prizadele državo in vzele vsaj 16 življenj, prejele še dve obvestili o pogrešanih osebah.

Najbolj so prizadeta industrijska mesta zahodno od Aten - Mandra, Nea Peramos in Megara. Čez številne ulice se še vedno vije deroča rdeča blatna gmota. Tam, kjer voda že odteka, pa se razkrivajo razsežnosti opustošenja. Številni prebivalci ugotavljajo, da so izgubili vse svoje premoženje.

Premier Aleksis Cipris je razglasil obdobje nacionalnega žalovanja: "To je najmanj, kar lahko storimo." Prizadetim bodo nudili vso potrebno pomoč, je še obljubil.