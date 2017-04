FOTO: Ruska vojska virtualne goste vabi daleč na sever

Daleč na severu, znotraj arktičnega kroga, nastaja nova ruska vojaška baza. Umeščena je na 80. vzporedniku, na najsevernejšem otoku arhipelaga Zemlja Franca Jožefa. Pravzaprav je 14 tisoč kvadratnih kilometrov velik kompleks, kjer bo nameščenih 150 vojakov, že postavljen in opremljen, čaka le še na prebivalce.



Stavbe so pobarvali v rdeči, modri in beli barvi ruske zastave. Med seboj so povezane, tako da njihovim prebivalcem ne bo treba na ledeni mraz. Baza namreč stoji na območju, kjer temperature vse leto ostajajo pod lediščem, živo srebro pa se lahko spusti tudi na 50 stopinj pod ničlo. V bližini je moderno vojaško letališče.



Gradnja se je začela leta 2014. Zdaj, ko je končana, je rusko obrambno ministrstvo vsem obiskovalcem svoje spletne strani dalo možnost, da si vsaj v virtualnem svetu ogledajo to čudo. Gre namreč za največji stavbeni kompleks tako daleč na severu. Seveda pa so radovednežem na voljo le fotografije bivalnega dela, vojaški ostaja skrbno varovana skrivnost.



Kompleks je načrtovan tako, da je popolnoma samozadosten. Med drugim ima lastno elektrarno in toplarno, vojaki, ki naj bi na misijah ostajali po leto in pol, se bodo lahko sproščali v kinu, nabirali moči v telovadnici, molili v najsevernejši pravoslavni kapeli in se celo sproščali med zelenjem v zaprtem vrtu. Za njihovo zdravje bodo skrbeli v vojaški bolnišnici, na voljo pa jim bo tudi knjižnica.



Rusi so s projektom dokazali, da mislijo zelo resno z utrjevanjem svojih vojaških pozicij na Arktiki. Regija postaja zaradi svojih naravnih bogastev in odprtja novih plovnih poti, ki nastajajo zaradi taljenja ledu, strateško izjemno pomembna. Prejšnji mesec si je kompleks ogledala do zdaj najvišja delegacija, ki se je kadar koli mudila tako daleč na severu. Vodil jo je ruski predsednik Vladimir Putin, poleg njega pa so tja potovali še premier Dmitrij Medvedjev, obrambni minister Sergej Šojgu, njegov predhodnik Sergej Ivanov ter minister za naravne vire in ekologijo Sergej Donskoj. Sicer pa Rusi znotraj arktičnega kroga gradijo še več vojaških baz.