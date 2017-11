FOTO: S pogrešane argentinske podmornice so nazadnje poročali o kratkem stiku

Zadnje sporočilo z argentinske podmornice, ki jo pogrešajo od 15. novembra, se je pred prekinitvijo radijske povezave nanašalo na kratek stik, ki ga je povzročil vdor morske vode v prezračevalni sistem. V iskanju podmornice ARA San Juan, na krovu katere je 44 mornarjev, trenutno sodeluje 15 držav.

Kot je razvidno iz zadnjega sporočila, so iz pogrešane podmornice nazadnje sporočili, da je morska voda vdrla v prezračevalni sistem, zaradi česar je prišlo do kratkega stika na akumulatorju in posledično do požara, poročajo argentinski mediji.

"Žal še vedno nismo locirali ali našli podmornice San Juang," je v ponedeljek dejal tiskovni predstavnik argentinske podmornice Enrique Balbi, ki pa je zavrnil možnost napada na podmornico. Pojasnil je, da bi lahko kratek stik ali požar povzročilo drastično zmanjšanje količine kisika v podmornici.

Tik po prekinitvi radijskega stika zabeležili nenavaden zvok, ki bi lahko bil eksplozija

Argentinska mornarica je minuli teden sporočila, da so tik po prekinitvi radijskega stika s pogrešano podmornico zaznali nenavaden zvok, ki bi lahko bil eksplozija. Tudi iz Organizacije za pripravo pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBTO), ki ima sedež na Dunaju, so kasneje sporočili, da so tri ure po zadnji komunikaciji podmornice z mornarico, na poti podmornice, zaznali dogodek, ki bi lahko bil eksplozija.

Pogrešana dizelska podmornica je bila na rutinski poti iz mornariškega oporišča v kraju Ushuaia na skrajnem jugu Argentine v Mar del Plato. Izdelana je bila leta 1983 v Nemčiji. Dolga je 66 metrov, doseže hitrost do 45 kilometrov na uro, njen doseg pa je 22.224 kilometrov.