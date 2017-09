FOTO: Španska vlada želi preprečiti referendum o samostojnosti Katalonije, po Barceloni racije in protesti

Voditelj katalonske regionalne vlade Carles Puigdemont je danes Madrid obtožil, da je v Kataloniji uvedel "de facto izredne razmere", s tem ko je začel izvajati niz ukrepov za preprečitev 1. oktobra predvidenega referenduma o neodvisnosti te španske pokrajine. Na ulicah Barcelone se je medtem zbralo na tisoče protestnikov.

Kot je v nagovoru danes dejal Puigdemont, je španska vlada prestopila "rdečo črto" in "de facto razveljavila samovlado Katalonije", s tem ko je denimo zaostrila nadzor nad financami. Madrid je tudi obtožil "razveljavitve in zatiranja" svoboščin.

Španski premier Mariano Rajoy vztraja, da so bili prisiljeni ukrepati, katalonske separatiste pa obtožuje kršenja zakonov in ustave. "Na svetu ni demokratične države, ki bi sprejela, kar načrtujejo ti ljudje," je dejal in pozval Puigdemonta, naj deluje v skladu z zakonom in prizadevanja za neodvisnost prestavi v "vzvratno prestavo", povzema britanski BBC.

Ob protestih, ki so jih sprožile današnje policijske racije v Barceloni, je Rajoy pozval k pomiritvi in "vrnitvi k normalnosti in zdravi pameti, saj se referendum ne more zgoditi".

Na ulicah Barcelone se je od jutranjih ur zbralo okoli 4000 Kataloncev, večina pred poslopji regionalne vlade. Nosili so transparente z napisi, kot sta "Okupacijske sile ven!" in "Glasovali bomo, da bomo svobodni". Prišlo je tudi že do prvih napetosti med protestniki in policisti.

Protesti v Kataloniji (Foto: AP)

Aretacije in zasegi volilnega materiala

Španska policija je danes v nizu racij v Barceloni aretirala 13 predstavnikov regionalnih oblasti in izvedla racije v več vladnih uradih in na ministrstvih. Preiskali so tudi sedež radikalne leve stranke CUP, ki v parlamentu podpira separatistično vlado in aktivno sodeluje tudi pri pripravi referenduma.

Policija nadaljuje tudi z zaseganjem volilnega materiala. Potem ko so v torek zasegli 45.000 kuvert z obvestili Kataloncem, da so bili izbrani za osebje na voliščih, je policija danes zasegla še več milijonov - po nekaterih navedbah celo devet milijonov - volilnih lističev, ki naj bi jih uporabili na glasovanju 1. oktobra. Našli so jih v skladišču, 45 kilometrov severno od Barcelone, poroča BBC.

Madrid prevzema tudi nadzor nad financiranjem velikega dela javnih storitev v regiji. Španski finančni minister Cristobal Montoro je v petek regionalni vladi postavil rok za ustavitev priprav na izvedbo referenduma, sicer bo centralna vlada prevzela nadzor nad velikim delom javnih financ Katalonije. Pozno v torek je Montoro podpredsedniku katalonske vlade Oriolu Junquerasu poslal pismo, v katerem ga je obvestil, da se je rok iztekel in nadzor nad financami v veliki meri prevzema Madrid.

Poleg tega je španska vlada zagrozila z aretacijo županov, ki naj bi sodelovali pri referendumu. Tovrstno namero je izrazilo več kot 700 županov oz. več kot dve tretjini. Oblasti so jih že začele klicati na zaslišanja, ki so se jih prvi med njimi udeležili v torek.