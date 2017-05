FOTO: Šrilanka: število mrtvih narašča, poplave in plazovi z domov pregnali že pol milijona ljudi

Poplave in zemeljski plazovi zaradi obilnega deževja so v preteklih dneh v Šrilanki terjali najmanj 148 življenj, še 112 ljudi pa pogrešajo. Približno pol milijona ljudi je moralo zapustiti svoje domove. Gre za najhujše poplave in zemeljske plazove v Šrilanki po letu 2003, ko je praktično na istem območju umrlo več kot 300 ljudi.

Močno deževje naj bi se na območju nadaljevalo še v ponedeljek in torek. Šrilanško ministrstvo za soočanje z naravnimi nesrečami je izdalo novo opozorilo pred izrednimi vremenskimi razmerami v sedmih od 25 okrožij na zahodu in jugu države.

Najhuje so prizadeta območja Kalutara, Ratnaputra, Galle in Matara, ki so odrezana od sveta. Reševalci tam prizadete prebivalce lahko dosežejo le po zraku.

Po uradnih podatkih ministrstva je moralo domove zapustiti 423.000 ljudi. Pokrajinske oblasti pa poročajo celo o več kot 600.000.

Pri zagotavljanju pomoči sodeluje več kot 2000 vojakov in več kot 10.000 prostovoljcev. Na pomoč Šrilanki pa je z nekaj več kot stotnijo vojakov priskočila tudi Indija. Na pomoč je poslala tudi dve ladji z živežem in drugo pomočjo.