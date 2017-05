FOTO: Šrilanki grozijo nove padavine, reševalci bijejo bitko s časom

Poplave in zemeljski plazovi na Šrilanki so terjali 169 smrtnih žrtev, so potrdile tamkajšnje oblasti. Raven vodne gladine se po petih dneh sicer znižuje. Še vedno pogrešajo več kot 100 ljudi.

Reševalci se poskušajo prebiti do ujetih, na anjbolj prizadeta območja pa dostavljajo vodo, hrano in zdravila. (Foto: AP)

Poplave so najhuje prizadele okrožja Kalutara na zahodu, Ratnapura v osrednjem delu države ter Galle in Matara na jugu. S pomočjo morskih in letalskih sil na prizadeta območja dostavljajo kuhano hrano in suhe obroke.

Predsednik Šrilanke Maithripala Sirisena je danes obiskal okrožje Ratnapuro, kjer je umrlo 71 ljudi, pogrešajo pa 20 ljudi. V poplavah je bilo povsem ali deloma uničenih več kot 4500 hiš.

Zaradi katastrofalnih poplav in plazov je več kot pol milijona ljudi moralo zapustiti svoje domove. (Foto: AP)

Medtem ko humanitarni delavci pomagajo prizadetim, je moral v Baddegami zasilno pristati helikopter, ki je imel tehnične težave. "Vseh deset ljudi na krovu je na varnem, helikopter je bil rahlo poškodovan," je povedal poveljnik letalskih sil Kapila Jayampathy.

Gre za najhujše poplave in zemeljske plazove na Šrilanki po letu 2003, ko je praktično na istem območju življenje izgubilo več kot 300 ljudi.