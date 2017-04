FOTO: Stavka se je sprevrgla v nasilne proteste

Po koncu splošne stavke, prve v več kot 20 letih, v Braziliji je vzniknilo nasilje. V Riu de Janeiru so protestniki zažgali več avtobusov in avtomobilov, zažigali in ropali so tudi trgovine.

Večji del dneva je stavka minevala mirno. Številni so ostali doma, šole in banke so ostale zaprte po vsej državi. Stavkali so zaradi napovedane pokojninske reforme. Sindikati so opozorili, da bodo najrevnejši znova potegnili najkrajšo, saj reforma predvideva podaljšanje delovne dobe in ukinitev določenih ugodnosti. Vlada na drugi strani opozarja, da lahko le s tem preprečijo padec pokojninskega sistema.

Tako so po vsej državi stavkali, nekateri sploh niso delali, drugi le nekaj ur. Številne ceste so blokirali, nato pa so se v Riu mirna zborovanja sprevrgla v nasilne proteste. Policija je odgovorila s solzivcem. V Sao Paulu je na tisoče ljudi je vdrlo na zasebno zemljišče predsednika.