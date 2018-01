FOTO: Snežna odeja ponekod debela tudi več kot dve metra, s pobočij se valijo ogromne snežne gmote

Avstrijske in švicarske Alpe so prekrile ogromne količine snega. Na najbolj ogroženih območjih so v obeh državah razglasili veliko nevarnost snežnih plazov. Švicarske oblasti pravijo, da tako kritične situacije, ko gre za nevarnost snežnih plazov, ni bilo že vse od leta 1999.

Veliko težav sneg še naprej povzroča v švicarskem zimskem športnem središču Zermatt, kjer so gostje že pred dnevi ostali ujeti sredi snežne ujme in so nekateri kraj zapustili kar s pomočjo edine povezave z zunanjim svetom - helikopterjem. Tisti, ki so tam ostali, pa se morajo spet zabavati v zaprtih prostorih. Okoli 9000 jih je, turistični delavci pa so zanje pripravili projekcije filmov, turnirje v biljardu in podobne aktivnosti.

Da je Zermatt v zelo kratkem času zasnežilo do točke, ko je zimsko središče odrezano od sveta, preseneča tudi meteorologe, je dejal vodja meteorološke službe v švicarskih Alpah Joachim Schug. Oblasti je pozval, da območje začasno zaprejo. "Iz "zime snežnih plazov" leta 1999 smo se naučili, da lahko v takšnih razmerah umirajo ljudje," je dejal. Za situacijo pa krivi vlažne vetrove s Karibov.

Veliko snega je tudi v od Zermatta okoli 250 kilometrov oddaljenem Davosu, kjer se začenja Svetovni ekonomski forum. Zaradi snežne ujme so morali nekoliko prilagoditi program, policisti in vojaki so morali sneg odstranjevati tudi s strehe kongresnega centra. Snežna odeja je v Davosu visoka okoli dva metra.

Potem ko naj bi v samo 24 urah zapadlo tudi do 100 centimetrov snega, pa so tudi v Avstriji nevarnost snežnih plazov zvišali na najvišjo stopnjo. Zaprte so številne ceste, več vasi pa je odrezanih od sveta.