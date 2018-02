FOTO in VIDEO: Po hudem potresu preživeli prestrašeni: 'Živci so napeti, sicer smo dobro'

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Tajvan je okrog 23.50 po lokalnem času (15.50 po srednjeevropskem) stresel močan potres z magnitudo 6,4. Umrli so najmanj štirje ljudje, vsaj 225 je ranjenih, med njimi tudi številni turisti. CNN poroča, da pogrešajo najmanj 145 ljudi.

Truplo 60-letne ženske so našli v ruševinah hotela Marshal, ki se je med potresom porušil, dve drugi žrtvi potresa so našli v porušeni 12-nadstropni stanovanjski stavbi, 66-letnik pa je umrl drugje v mestu, so sporočile tajvanske oblasti.

Štiri stavbe v mestu Hualin, ki velja za priljubljeno počitniško letovišče z okrog 100.000 prebivalci, so se zrušile, za številne druge obstaja nevarnost, da se še bodo, med najhuje poškodovanimi je tudi mestna bolnišnica, navaja BBC.

Središče potresa je bilo približno 21 kilometrov severno od Hualina v vzhodnem Kitajskem morju. Tresenje je bilo tako močno, da so ga čutili tudi prebivalci 160 kilometrov oddaljene prestolnice Tajpej.

Predstavnik hualinske policije Jeff Lin je povedal, da se je zrušil hotel Marshal, v katerem je bila nastanjena večina izmed poškodovanih turistov. Reševalcem je že uspelo rešiti enega od zaposlenih, ki se je zatekel v klet. Med ranjenimi je najmanj 50 japonskih turistov.

Na terenu je 400 reševalcev, ki se mrzlično trudijo priti do pod ruševinami ujetih ljudi, na pomoč so pripeljali tudi žerjav.

Policisti so za nujni prevoz deloma odprli enega od porušenih mostov. Težave in strah povzročajo tudi močni popotresni sunki, najhujši je bil z magnitudo 5,4, so sporočili z ameriške seizmološke agencije. Opozorili so še, da bi lahko v prihodnjih dneh Tajvan stresli novi popotresni sunki.

Predsednik Tsai Ing-wen se je intervencijskim ekipam že zahvalil za hiter odziv: "Hvala vsem za njihov napor," je zapisal na družbenem omrežju Twitter. "Reševanje se bo nadaljevalo tudi v naslednjih dneh. Še vedno namreč pogrešamo 145 ljudi, ki jih je treba čim prej najti."

Potres je precej škode povzročil tudi na infrastrukturi, je dejal predstavnik tajvanske vlade Hsu Kuo-Yung. Železniške službe še niso sporočile podatkov o tem, kakšna je škoda na tirih, a naj ne bi bili hudo poškodovana. Kako je s cestami, še ni znano.

Okrog 40.000 gospodinjstev je brez elektrike, več kot 40.000 pa jih je brez vode. Nekatere avtoceste in mostovi ostajajo zaprti. Prav tako bodo v sredo zaprte šole in uradi v Hualinu. Skoraj 500 ljudi se je zateklo v začasna zavetišča, so sporočile tamkajšnje oblasti.

'Živci so napeti'

Močan potres je prestrašil številne prebivalce, ki so v paniki bežali na prosto.

"Restavracija je bila odprta, ko nas je stresel potres," je za Reuters povedal Lin Ching-wen, lastnik restavracije, ki stoji blizu bolnišnice. "Zgrabil sem soprogo in otroke, nato pa smo stekli ven in poskušali pomagati čim več ljudem."

Laura Lo, zaposlena v trgovini nasproti hotela Marshal, je dejala, da sta prvo in drugo nadstropje omenjene stavbe močno poškodovani. Stekla na oknih njene trgovine so med sunki popokala, ceste v bližnji okolici so zaprte, je dodala.

Delavec v hotelu Park City je za CNN povedal, da je sicer čutil potres, a hotel na srečo ni poškodovan.

"Živci so napeti, sicer pa smo dobro," pa je občutke po hudem potresu strnila

Margaret K. Lewis, profesorica z univerze Seton Hall v Tajpeju. "Otroka sta spala kot angelčka, sunke sem seveda čutila. Na srečo stanovanje ni poškodovano, a še vedno nas stresajo popotresni sunki. Nisem še šla ven, da bi si ogledala škodo v mestu, mislim pa, da pri nas ni tako hudo kot ponekod drugod."

Potresi v Hualinu niso redki, a ta je bil najmočnejši v zadnjih letih.

"Prvič v življenju bi se najraje skrila pod posteljo," je povedala 32-letnica. "Z družino in sosedi smo stekli na ulico, kolikor so nas nesle noge." Dodala je še, da je bila resnično prestrašena, še vedno ne more verjeti, da je bil hotel v bližini njenega doma tako hudo poškodovan.