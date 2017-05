FOTO: Tako so po letih vojne vihre v Siriji ugasnile luči 

Pogled iz vesolja ponoči pripoveduje še kako zgovorno zgodbo ljudi. Lučke na ribiških ladjah, svetle mestne luči in obcestne svetilke kažejo sledi, kje si če človek postavil svoje domove, podjetja, ceste ...

Odsotnost teh luči pa ponavadi nakazuje, da je območje nenaseljeno, da gre za neokrnjeno naravo ali pa da enostavno ni dovolj električne energije, da bi lahko iz noči naredili dan.

Še posebej zanimive pa so zgodbe luči, ki se spreminjajo. Včasih govorijo o tragedijah.

Nasa je objavila nočni fotografiji Sirije in Iraka ter še nekaterih drugih okoliških držav. Prva je nastala leta 2012, druga 2016. Fotografiji sta nastali iz več posnetkov, izbrali so najboljše, ko satelite niso motili oblaki.

Najbolj dramatična sprememba v osvetljenosti se je zgodila v Alepu, ki je bil v zadnjih letih priča krutega obleganja in uničenja. Pogasnile so luči ob reki Evfrat in ob reki Tigris v Iraku. Manj svetel je tudi iraški Mosul, v katerem so divjali srditi boji med Islamsko državo in iraškimi silami.

Sirija in Irak leta 2012 (Foto: NASA)

A na drugi strani so nekatera območja na fotografiji iz leta 2016 precej bolj osvetljena kot na fotografiji iz leta 2012. Gre za območja ob turški in libanonski meji, kamor so se zatekli begunci.

Sirija in Irak leta 2016 (Foto: NASA)

Pri Nasi so pojasnili, da takšni posnetki humanitarnim, pa tudi vojaškim organizacijam ponujajo neprecenljive informacije o premikih ljudi in območjih, kjer je pomoč nujna. Mednarodne organizacije, kot so denimo agencije Združenih narodov, takšne posnetke uporabljajo za sledenje konfliktom in poročanje pripadnikom ZN, kje bi se lahko nahajale glavne bojne fronte.