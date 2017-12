FOTO: To so posnetki požarov na jugu Kalifornije. Gasilci so nemočni, saj se požari neverjetno hitro širijo

Satelitski posnetek požarov na jugu Kalifornije razkriva razsežnosti te katastrofe. (Foto: NASA)

To je Nasin posnetek požarov, ki divjajo na jugu Kalifornije. Fotografijo je v torek popoldan naredil Nasin satelit Terra. Gost dim, ki se dviga nad pogoriščem, je viden iz vesolja, veter pa dim odnaša v smeri jugozahoda daleč nad morje.

Trenutno so najbolj kritične razmere v bližini mest Ventura, kjer divja največji gozdni požar, ki so ga poimenovali Thomas. Zaradi požara so trenutno evakuirali okoli 35.000 ljudi, poroča CNN. V zgolj 19 urah se je požar razširil na 20.000 hektarjev ozemlja. Gre za izredno hiter in napredujoč požar, saj po izračunih gasilcev zgori v eni sekundi okoli 4000 kvadratnih metrov površine oziroma enega najbolj znanih parkov v ZDA – Central Park na Manhattnu bi tako hiter požar v celoti zajel v zgolj 14 minutah.

Uničene hiše v bližini mesta Ventura na jugu Kalifornije. (Foto: AP)

Predstavnik gasilcev je sporočil, da bi se lahko v naslednjih urah požar razširil v osrčje mesta Ventura, zato je evakuacija ogroženih območij obvezna. V požaru je že zgorelo okoli 150 domov, prav tako je požar zajel tamkajšnjo bolnišnico. K sreči o mrtvih zaenkrat ne poročajo. Ena od stanovalk, ki je morala zapustiti svoj dom, je za CNN dejala, da je tako gost dim, da sploh ne vidijo več kot meter ali dva pred sabo. Kakšna je usoda njenega doma, še ne ve, saj se zaradi dima ne vidi do pogorišča.

Trenutno naj bi na jugu Kalifornije divjalo najmanj pet požarov. (Foto: AP)

A to ni edini požar. Gasilci poročajo o najmanj petih požarih. V noči na torek je izbruhnilo več manjših požarov na obrobju Los Angelesa. Tudi ti požari se zelo hitro širijo, saj v južni Kaliforniji pihajo močni vetrovi, ki gasilcem otežujejo delo. Prav tako je območje zelo izsušeno, saj v zadnjih treh mesecih v Kaliforniji praktično ni bilo padavin.

Trenutno se z ognjenimi zublji bojuje več kot tisoč gasilcev, ki poskušajo predvsem zavarovati hiše pred ognjem. Da bi uspeli pogasiti požare, je praktično nemogoče, saj so razmere na terenu zelo neugodne. "Zaščitite se pred ognjem. Gasilci delajo vse, da bi zmanjšali posledice požara na premoženju. Evakuacije potekajo na več lokacijah," so sporočili predstavniki gasilcev v okrožju Ventura.

V zgolj nekaj urah se je na obrobju Los Angelesa požar razširil s površine 1600 hektarjev na 4500 hektarjev. "Enostavno ne vemo več, kaj bo ta požar prinesel," je dejal župan mesta Los Angeles, Eric Garcetti, ki je za CNN potrdil, da je na širšem območju Los Angelesa odrejena evakuacija za kar 150.000 ljudi.

Vodja gasilcev v okrožju Los Angeles Daryl Osby je potrdil, da v požaru civilisti niso bili poškodovani, so pa ognjeni zublji poškodovali dva gasilca, ki že okrevata.