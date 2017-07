FOTO: Tri leta po sestrelitvi letala nad Ukrajino odprli spominski park, ki ga krasi 298 dreves in oko, ki zre v nebo

Ob tretji obletnici sestrelitve malezijskega potniškega letala nad Ukrajino so danes blizu Amsterdama odkrili "živi spomenik" za vseh 298 žrtev. Ukrajinski predsednik Petro Porošenko pa je za tragični dogodek ponovno obtožil Rusijo.

V spomin na žrtve Boeinga 777 družbe Malaysia Airlines, ki je bilo 17. julija 2014 na letu MH17 iz Amsterdama v Kuala Lumpur sestreljeno nad vzhodom Ukrajine, so posadili 298 dreves, ki naj bi predstavljala "upanje in prihodnost", so sporočili iz združenja družin žrtev.

Na krovu letala so bili potniki iz 17 držav, med njimi Avstralci, Britanci, Malezijci in Indonezijci. Največ je bilo nizozemskih državljanov. (Foto: AP)

Na vsakem drevesu je ime ene žrtve, v središču spominskega parka iz 11 različnih drevesnih vrst pa je jeklen spomenik v obliki očesa, uprtega v nebo. Drevesa bodo obkrožale sončnice, ki cvetijo julija in bodo po eni strani parku dale zlat odsev, po drugi pa bodo tudi predstavljale polje sončnic v Ukrajini, kjer so našli več ostankov letala.

Slovesnosti v bližini amsterdamskega letališča, na kateri so prebrali imena vseh preminulih, se je udeležilo skoraj 2000 svojcev, med njimi tudi nizozemski kralj Willem-Alexander in kraljica Maxima. "Žrtev ne moremo pozabiti. Ta spomenik je za sedanje in prihodnje generacije," je poudaril predsednik združenja družin žrtev Evert van Zijtveld.

Nizozemska kraljeva družina ob spomeniku žrtvam sestreljenega letala MH17. (Foto: AP)

Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je ob obletnici za sestrelitev letalaponovno obtožil Rusijo, saj je mednarodna ekipa preiskovalcev pod vodstvom nizozemskega tožilstva oktobra lani ugotovila, da je letalo zadela raketa vrste buk, ki so jo na območje pripeljali iz Rusije. Slednje je sicer pokazala že tehnična preiskava tragedije oktobra 2015.

Kremelj medtem krivdo za tragični dogodek prelaga na ukrajinske oborožene sile, ki se na vzhodu Ukrajine več kot tri leta borijo proti proruskim upornikom, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

"Drzen zločin se ne bi zgodil, če ne bi obstajala ruska agresija, ruski raketni sistemi in ruska raketa, pripeljana iz ruskega ozemlja," je dejal ukrajinski predsednik. Ob tem je dodal, da "nobeno kaznivo dejanje ne uide kazni".

Porošenko je prav tako izrazil zaupanje v nepristranskost nizozemskega tožilstva, ki vodi mednarodno preiskavo dogodka izpred treh let. V povezavi z incidentom je namreč osumljenih približno 100 ljudi. Do danes ni bila vložena še nobena obtožnica.

Visoka zunanjepolitična predstavnica unije Federica Mogherini je ob obletnici sestrelitve letala izrazila "najgloblje sočutje in spoštovanje do vseh, ki so izgubili svojce". Dodala je, da tragedija ostaja stalni vir žalosti za celotno unijo. V svoji izjavi je pozdravila delo mednarodne preiskovalne ekipe in njen dosedanji napredek ter pozvala vse države, ki so vpete v preiskavo, da na vsak način omogočajo in pripomorejo k njenem nadaljnjem delu.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa je vse države pozval k sodelovanju v prizadevanjih za ugotovitev odgovornih za sestrelitev letala.