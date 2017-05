FOTO: Trump v spremstvu soproge Melanie odpotoval v Savdsko Arabijo

Ameriški predsednik Donald Trump se je odpravil na prvo turnejo v tujini. Začel jo je v Savdski Arabiji. Trump s soprogo Melanio zjutraj z vladnim letalom pristal na letališču v Rijadu. Po pristanku ju je sprejel savdski kralj Salman.

Trump se je na turnejo odpravil, ko je na domačem parketu vse bolj pod pritiski zaradi afere o ruskem vmešavanju v predsedniške volitve.

Trump kritiziral prejšnjo prvo damo

Ameriška prva dama je nosila konservativno črno obleko, ni pa si zakrila las. V državo je prispela tudi njegova hči Ivanka Trump, ki si prav tako ni zakrila las. Sicer to tujim gostjam ni zapovedano, da tokrat je to v medijih nekoliko bolj izpostavljeno, ker je pred leti Trump zaradi tega razloga javno kritiziral nekdanjo prvo damo Michelle Obama.

Leta 2015 je Trump dejal, da je Obamova užalila Savdsko Arabijo, ker ni pokrila las. ''Številni pravijo, da je čudovito, da Obamova ni nosila šala v Savdski Arabiji, ampak bili so užaljeni. Dovolj sovražnikov imamo,'' je zapisal na Twitterju. Državljanke si morajo pokrivati lase, ko zapustijo domove, tujim gostjam pa tega ni treba storiti. Tako si las nista skrili niti britanska premierka Theresa May niti nemška kanclerka Angela Merkel, ko sta se nedavno mudili v državi.

Donald in Melania Trump (Foto: AP)

Najprej pogovori

Obisk se je sicer začel s pogovorom Trumpa s kraljem Salmanom in dvema najvplivnejšima savdskima princema. V Rijadu srečanje Trumpa in kralja Salmana vidijo kot priložnost za obnovo odnosov z Washingtonom po več letih napetostih v času prejšnjega ameriškega predsednika Baracka Obame. Trump in njegova soproga bosta tudi imela večerjo s savdsko kraljevo družino.

Ameriški predsednik je danes prejel tudi najvišje savdsko priznanje, s katerim so počastili njegovo zavzemanje za krepitev dvostranskih odnosov med državama ter "širjenje miru in stabilnosti po svetu", so sporočili s savdskega dvora. Kot so dodali, je Trump priznanje prejel kot zahvalo za tesne odnose med ZDA in Savdsko Arabijo.

Osemdnevna turneja

Ob Trumpovem obisku bodo v nedeljo sklenili tudi nekaj poslov med državama. Po poročanju BBC naj bi savdski naftni gigant Aramco z 11 ameriškimi podjetji sklenil posle v višini 50 milijard ameriških dolarjev. Ameriški mediji pa poročajo, naj bi se Savdska Arabija zavezala k nakupu ameriškega orožja v vrednosti 100 milijard dolarjev.

V nedeljo ima Trump na programu tudi nagovor voditeljem okoli 50 muslimanskih držav. Kot je pred turnejo povedal svetovalec ameriškega predsednika za nacionalno varnost Herbert McMaster, namerava Trump z govorom združiti muslimanski svet proti sovražnikom civilizacije ter izraziti ameriško zavezo muslimanskim partnerjem. Trump je pred obiskom povedal, da bo voditelje muslimanskih držav pozval k boju proti ekstremizmu.

Ni še jasno, ali bodo med muslimanskimi državniki tudi voditelji Irana, Sirije, Libije, Somalije in Jemna, ki so med državami s seznama v Trumpovem izvršnem ukazu o prepovedi vstopa za državljane muslimanskih držav v ZDA.

Ameriški predsednik, ki svoje mnenje in politične odločitve rad sporoča preko Twitterja, se bo sešel tudi z nekaterimi, ki so zelo dejavni na tem družbenem omrežju. Med njimi bodo po napovedih glavni izvršni direktor Twitterja Jack Dorsey, aktivistka Malala Jusufzaj in jordanski kralj Abdulah.

Savdska Arabija je za ZDA strateško in vojaško zelo pomembna, saj v boju za prevlado na Bližnjem vzhodu predstavlja protiutež Iranu.

V ponedeljek bo Trump turnejo nadaljeval v Izraelu. Nato bo obiskal palestinska ozemlja, Vatikan, Italijo, Bruselj in na koncu še Sicilijo. Pred odhodom je Trump na Twitterju zapisal, da bo na turneji zelo branil ameriške interese.