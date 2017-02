FOTO: V belo odeta Melania prvič samostojno v vlogi prve dame

Prvič, odkar je njen soprog Donald Trump postal predsednik ZDA, se je Melania Trump v vlogi gostiteljice in prve dame, znašla povsem sama.

Ameriški prvi par na Trumpovem razkošnem posestvu Mar-a-lago, gosti japonskega premierja Shinza Abeja in njegovo soprogo Akie. In medtem ko sta Trump in Abe igrala golf, je Melania svojo gostjo odpeljala na ogled muzeja Morikami in japonskih vrtov.

Svetovalka Melanie Trump Stephanie Winston Wolkoff je ob tem dejala, da so vrtovi prvi dami blizu, saj je po naravi oseba, ki verjame v mir in lepoto, prav tako je kot mati izjemo skrbna. Zato naj bi tudi ona kot prva dama skrbela za vrtove Bele hiše. Izjava, ki je marsikoga presenetila, saj je doslej veljajo, da bo vrtnarjenje iz Bele hiše izginilo skupaj z Michelle Obama.

Melania naj bi sicer vrtove za druženje z japonsko kolegico izbrala, ker meni, da prav vrtnarjenje obe deželi povezuje kulturno in zgodovinsko, prav tako vrtnarjenje ljudi uči, kako bistveni sta nega in skrb, da se žive stvari razvijajo. Prav tako prva dama ocenjuje, da vrtnarjenje sprošča duha in krepi telo.