FOTO: V Hamburgu več tisoč protestnikov proti vrhu G20

Gre za prve proteste nasprotnikov G20, med tednom pa naj bi se jih zvrstilo še približno 30. Glede na navedbe predstavnika policije, je protest zaenkrat povsem miren.

V mirnem vzdušju so se protestniki v dežju okrog poldneva zbrali pred mestno hišo v Hamburgu, kjer so najprej nastopili številni govorniki. Ti so zlasti pozivali k "drugačni politiki", k zaščiti okolja in kritizirali ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Istočasno kot po ulicah mesta so se protestniki z manjšimi plovili podali tudi po reki Alster. V pristanišču pa so predstavniki organizacije Greenpeace protestirali pred tovorno ladjo s premogom in zahtevali ustavitev uporabe premoga v proizvodnji elektrike.

Voditelji držav skupine G20 se bodo v mestu na severu Nemčije pod strogimi varnostnimi ukrepi zbrali v petek in soboto. Tudi takrat je pričakovati številne proteste. Vsega skupaj organizatorji pričakujejo več kot 100.000 protestnikov.

Nekateri protestniki so protestirali v majhnih plovilih na reki Alster. (Foto: AP)

Nemške oblasti se bojijo izbruha nasilja, zlasti zaradi prisotnosti levičarskih skrajnežev. Nemški notranji minister Thomas de Maiziere je v danes objavljenem pogovoru za Bild dejal, da je treba nasilje v kali zatreti. "Svoboda združevanja velja le za mirne proteste," je poudaril.

Za varnost bo v času vrha v mestu skrbelo približno 15.000 policistov. Poleg njih bo še dodatnih 3800 zveznih policistov nadzorovalo letališče in vlake.