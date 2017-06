FOTO: V New Yorku se je iztiril vlak podzemne železnice, potnike metalo kot domine, več ljudi je poškodovanih

Vlak newyorške podzemne železnice se je v torek iztiril ob prihodu na postajo na 125. ulici v Harlemu in več deset potnikov je bilo lažje poškodovanih, več sto pa se jih je moralo prebijati na varno skozi predor. Vzrok nesreče še ni znan, po nepotrjenih informacijah pa se je sprožil izredni zavorni sistem.

Nesreča je pokvarila slavje ob odprtju obnovljene postaje na jugu Manhattna, kjer so odpirali postajo vlaka številka 1, ki jo je leta 2012 poškodoval orkan Sandy. Obnova je stala 340 milijonov dolarjev. Novi predsednik javnega podjetja MTA, ki upravlja s sistemom newyorške podzemne železnice, Joe Lhota je moral v Harlem na prizorišče nesreče, kjer je pojasnjeval, da nesreča skoraj zagotovo ni sistemska.

Možen odgovor je, da je nekdo od potnikov sprožil izredno zavoro. Potniki poročajo, da se je vlak naenkrat zatresel, ljudje so padali na tla kot domine, vlak je drsal po steni predora in sprožal iskre, zaradi katerih so se vnele smeti na tirih, vendar je izbruhnil le manjši požar.

Nato so izklopili elektriko na tirih, zaprli promet in spravili ljudi skozi predor do postaje. "To je nesprejemljiv izraz trenutnega stanja sistema," je dejal guverner New Yorka Andrew Cuomo, ki meni, da bo novi šef MTA Lhota zadeve uspel urediti.

Newyorški kongresniki mu ne zaupajo in so sklicali izredno zasedanje o po njihovem prepričanju poraznem stanju sistema podzemne železnice. Sistem zadnja leta poka po šivih, čeprav nenehno potekajo obnove in posodobitve. Vrstijo se zastoji, vlaki za več ur obtičijo pod zemljo, prihaja do izpadov elektrike, brez aplikacij o stanju sistema na pametnih telefonih pa je težko potovati z njim.