FOTO: Turisti spet lahko obiščejo grobnico, v kateri naj bi ležal Jezus Kristus. A strokovnjaki svarijo, da se lahko zruši

V Jeruzalemu so po slabem letu dni restavriranja spet odprli Jezusovo grobnico, čeprav strokovnjaki opozarjajo, da svetemu kraju grozi resna nevarnost zrušenja.

Ekipa delavcev in znanstvenikov u Nacionalne tehnične univerze v Atenah (NTUA) je zadnjih devet mesecev restavrirala grobnico v cerkvi na vzhodu Jeruzalema, v kateri naj bi ležalo truplo Jezusa Kristusa. Grška ortodoksna cerkev ter armenijski in rimski katoliki so skupaj stopili v projekt ter za prenovo zbrali več kot tri milijone dolarjev. Jordanski kralj Abdulah je precejšnjo (neznano) vsoto denarja prispeval iz lastnega žepa.

"Prvič v dveh stoletjih smo posegli v ta sveti kraj in ga obnovili," je dejal patriarh grške ortodoksne cerkve Teopilus III. na otvoritveni slovesnosti.

Drugi deli cerkve so bili sicer obnovljeni v 60. in 90. letih prejšnjega stoletja, grobnica pa je bila do lanskega leta na stranskem tiru zaradi nenehnih sporov med različnimi katoliškimi strujami. Sedaj so vanjo vgradili ventilacijski sistem in grobnico "pokrili" z zapahom iz titana. Dela je izvedla ista ekipa kot akropolo in Hagio Sofio.

Obiskovalci so bili nad svetim krajem navdušeni. (Foto: AP)

Znanstveniki svarijo pred katastrofo

A znanstveniki glasno opozarjajo, da bi morali dela podaljšati, sicer se bo grobnica zrušila sama vase. »Ko se bo podrla, bodo posledice katastrofalne,« je za National Geographic povedala Antonia Moropoulou, glavna znanstvena nadzornica.

Restavriranje je namreč odkrilo, da so temelji grobnice nestabilni, zaradi dolgoletne nenehne izpostavljenosti veliki vlagi se krušijo. Pod grobnico se nahajajo tudi številni tuneli in jame, stari več kot 2.000 let, ki so služili kot grobovi židovske elite.

Da bi preprečili kolaps, NTUA priporoča še 10 mesecev obnove, ki bi zahtevali dodatnih 6 milijonov evrov sredstev. Prenovili bi temelje in vpeljali boljše izsuševanje. NTUA je svoje predloge že naslovila na katoliško cerkev.

Cerkev z vzhoda Jeruzalema, ki je pod izraelsko okupacijo od leta 1976, je bila sicer že nekajkrat poškodovana, predvsem zaradi številnih osvajalskih napadov.