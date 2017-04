FOTO: V Kölnu poostrena varnost zaradi kongresa desničarjev, 13 mladih parov do matičarja v spremstvu policije

V Kölnu veljajo poostreni varnostni ukrepi. V prostorih hotela v središču mesta poteka kongres desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD), zaradi česar so napovedani tudi protesti. Na ulicah je večje število policistov, ki so med drugim zaradi zagotavljanja varnosti nudili spremstvo tudi 13 parom, ki so nameravali danes stopiti pred matičarja.

Protesti ob kongresu desne stranke Alternativa za Nemčijo (Foto: AP)

Mestna hiša se namreč nahaja v neposredni bližini hotela, kjer se je danes začel dvodnevni kongres AfD. Napovedani pa so tudi številni protesti proti stranki, zato je bila večino cest, ki vodijo do mestne hiše v središču mesta, zaprtih.

To pa je postala prava ovira za nekaj nevest in ženinov, ki so si današnjo pomladno soboto izbrali za dan, ko si bodo obljubili večno zvestobo. Do mestne hiše so lahko prišli le s spremstvom policije, kar je povzročilo med pari nekaj stresa, vendar obenem naredilo današnji dan še bolj poseben, še piše dpa.

Policija se je na razmere pripravila že v naprej, saj so vedeli, da bo dostop do mestne hiše otežen. Iz mestne hiše pa so še sporočili, da zaljubljencev poostrene razmere niso pretirano zmotile. "Vse je super sproščeno," so dodali.