FOTO: V nasilnih protestih v Makedoniji kar 77 poškodovanih

V četrtkovih večurnih nasilnih protestih je bilo po zadnjih podatkih poškodovanih najmanj 77 ljudi, od tega 23 policistov in več poslancev, so sporočile pristojne oblasti. Mediji so poročali, da se je na ulicah zbralo okoli 50.000 ljudi, navajali so tudi, da je bilo ranjenih več kot 100 ljudi.

V makedonski parlament so v četrtek vdrli podporniki stranke VMRO-DPMNE nekdanjega premierja Nikole Gruevskega, ki so želeli izraziti nasprotovanje po njihovem mnenju nepoštenim volitvam predsednika parlamenta. V kaosu je bil med drugim poškodovan vodja socialdemokratov (SDMS) Zoran Zaev.

Predsedujoči parlamentu Trajko Veljanovski je sprva prekinil sejo, ki na dnevnem redu sploh ni imela glasovanja o novem predsedniku parlamenta. Vodenje seje je nato prevzel najstarejši poslanec, ki je volitve dal na dnevni red. Poslanci socialdemokratov in albanske manjšine pa so nato izvolili Albanca Talata Xhaferija. V VMRO-DPMNE so to označili za puč.

Stanje se je normaliziralo

Makedonsko notranje ministrstvo je sporočilo, da so razmere v središču Skopja normalizirane.

Albanski premier Edi Rama in predsednik albanskega parlamenta Ilir Meta sta v odzivu na zadnje dogodke v Makedoniji pozvala k zadržanosti. Kot je še dejal Rama, morajo Albanci v Makedoniji ostati mirni in ne smejo nasesti provokacijam. Meta je izrazil zaskrbljenost in državljane in oblasti v Makedoniji pozval, naj se ogradijo od nasilja.

Po volitvah v slepi ulici

Makedonija je že od volitev decembra lani v slepi ulici. Za dodatno zaostrovanje je poskrbel predsednik Gjorge Ivanov, ki že od začetka marca zavrača podelitev mandata za sestavo vlade Zaevu. Mandata mu ne želi podeliti, čeprav je vodja opozicije predal podpise podpore 67 od 120 poslancev. K spremembi odločitve so ga sicer pozvali tudi številni visoki predstavniki EU.

'Nasilje ne sodi v parlament'

Na nasilje so se že odzvali tudi predstavniki EU in Nata. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je tvitnil, da je šokiran nad napadi in dodal, da bi morale vse stranke upoštevati demokratični proces in se vključiti v dialog in ne v nasilje. ''Nasilje nima prostora v parlamentu. Tam mora vladati demokracija,'' pa je tvitnil evropski komisar za širitev Johannes Hahn.