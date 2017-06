FOTO: V Nemčiji hudo neurje: tornado ob letališču, podrto drevje, toča, poročajo tudi o smrtni žrtvi in poškodovanih

S severa Nemčije poročajo o hudem neurju z močnim deževjem, točo in sunki vetra. V neurju je umrl 50-letni moški, ko se je na njegovo vozilo podrlo drevo. Drevo je padlo tudi na kolesarja, ki je huje poškodovan. V bližini Hamburga se je pojavil celo tornado, ki pa ni povzročil večje škode.

Moški je s soprogo sedel v svojem avtomobilu v bližini kraja Uelzen južno od Hamburga, ko se je podrlo drevo. Moški je umrl, soproga pa je bila poškodovana.

Zaradi neurja je v prometu nastal kaos. Nemške železnice Deutsche Bahn so odpovedale vse vlake med Hannovrom, Hamburgom, Kielom in Bremnom. O težavah poročajo tudi z letališč. V Berlinu je moralo nekaj letal ostati na tleh. Na avtocesti pa promet ovirajo podrta drevesa.

Gasilci so morali posredovati v najmanj 250 primerih okoli Hamburga, kjer je na jugu mesta neurje med drugim poškodovalo več streh stavb.

V bližini Hamburškega letališča tornado

Iz nemškega meteorološkega urada (DWD) so sporočili, da se je v bližini letališča v Hamburgu pojavil tudi tornado, a le za kratek čas prišel v stik s tlemi in tako najverjetneje ni povzročil večje škode. Po njihovih ocenah je bil šibek.

Prebivalcem pa so vseeno svetovali naj ostanejo v hišah, najbolje v kletnih prostorih. Opozorilo pred tornadi in neurjem so izdali tudi za druga območja na severu in vzhodu države. Pričakujejo sunke vetra do 120 kilometrov na uro, točo in močno deževje.