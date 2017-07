FOTO: V požaru stolpnice na Havajih umrli najmanj trije ljudje

Najmanj tri osebe so umrle, še okoli 12 jih je poškodovanih v požaru, ki je izbruhnil v stolpnici v prestolnici ameriške zvezne države Havaji. Požar je zajel kar dve nadstropji, oblasti pa so ugotovile, da stavba ni imela sistema za gašenje. Več sto ljudi so iz stavbe evakuirali, reševalci pa še ugotavljajo, ali so morda v stavbi še vedno ujeti ljudje.