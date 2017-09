FOTO: V protestih v ameriškem St. Louisu poškodovanih deset policistov, nemiri se nadaljujejo

Potem ko je sodišče nekdanjega policista oprostilo umora temnopoltega moškega, se v ameriškem St. Louisu že tretji dan nadaljujejo protesti, poroča The Guardian.

Jason Stockley, nekdanji policist, ki je leta 2011 ustrelil 24-letnega Anthonyja Lamarja Smitha, je medtem spregovoril za lokalni časopis Post-Dispatch. V intervjuju dejal, da v tem primeru ni oseba, ki bi jo za dogodek izpred šestih let lahko krivili. "Razumem, kaj prestaja družina in vem, da potrebujejo krivca, toda to nisem jaz," je dejal.

Stockley je Smitha ustrelil, potem ko sta mu s partnerjem sledila, ker sta domnevala da je preprodajalec drog. Ta je pred policistoma pričel bežati, Stockley pa se je na sodišču zagovarjal, da je Smitha ustrelil zato, ker naj bi ta vanj nameril s pištolo. Tožilci so na sojenju sicer vztrajali, da je Stockley pištolo kasneje podtaknil v Smithov avtomobil, na sojenju pa so prav tako predvajali posnetek, na katerem nekdanji policist pove, da ga bo ubil. Manj kot minuto pozneje je petkrat ustrelil Smitha. Med sojenjem se je policist zagovarjal, da se izrečenega ne spomni, njegov odvetnik pa je trdil, da je izrečeno vzeto iz konteksta.

Razbijali okna, v policiste metali stole

Protesti so se sicer začeli že v petek, v soboto zvečer po lokalnem času, pa je na območju Delmar Loop University City-ja, približno deset kilometrov zahodno od centra mesta St. Louis, skupina protestnikov pričela razbijati okna bližnjih lokalov in metati predmete v policiste. Policija je posredovala celo z oklepnimi vozili, skupno pa so aretirali 32 protestnikov. Deset policistov je bilo ob tem poškodovanih.