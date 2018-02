FOTO in VIDEO: V Italiji proti fašizmu in priseljevanju protestiralo več deset tisoč ljudi

Pred katedralo na glavnem trgu v Milanu se je pod vodstvom predsednika desne Lige Mattea Salvinija po podatkih policije zbralo med 15.000 in 20.000 protestnikov, po podatkih Lige pa 50.000.

"Najprej Italijani," je izpostavil Salvini v govoru pred množico ter napadel migracije in vodjo leve sredine na volitvah Mattea Renzija. Obljubil je, da si bo njegova stranka prizadevala predvsem za starejše ljudi, ki "so prisiljeni brskati po škatlah, ki jih odvržejo trgovine", delavce in majhne trgovce. Zatrdil je, da Italijani nimajo več ne pravic, ne dela in da ne morejo sprejeti vseh, "ki pridejo iz tujine in nato storijo kazniva dejanja".

Potem ko so v preteklih tednih protesti v Italiji vodili do več spopadov, so varnostne sile danes poskrbele za poostreno varnost.

V Rimu se je medtem več deset tisoč protestnikov zbralo na zborovanju proti neofašizmu in rasizmu, zato je za varnost tu skrbelo kar 3000 policistov. Demonstracij, ki so potekale mirno, sta se udeležila tudi premier Paolo Gentiloni in nekdanji premier Renzi.

"Tukaj smo, da rečemo ne fašizmu," je dejala Rita Solo, aktivistka sindikata CGIL. Za njo je na plakatu pisalo "Naj bo Italija znova protifašistična".

V drugih italijanskih mestih so prav tako potekala zborovanja drugih skrajno desnih skupin, ponekod je prihajalo tudi do spopadov s policijo in protestniki skrajne levice.

Tako demonstracije v Rimu kot proteste v Milanu so organizirali po strelskem napadu na migrante v Macerati, kjer je 28-letni privrženec skrajne desnice Luca Traini iz maščevanja zaradi umora najstnice v začetku februarja streljal na več deset Afričanov in ranil šest ljudi. Po napadu se je v Italiji razvnela ostra predvolilna razprava o priseljencih, od katere si koristi obetajo predvsem desne stranke.

Tržaški župan na neofašističnem shodu

Tržaški župan Roberto Dipiazza je odprl shod skrajno desničarske in neofašistične organizacije Nova sila, na katerem so na Pomorski postaji v Trstu predstavili kandidate liste Italija Italijanom, ki bodo nastopili na bližnjih parlamentarnih volitvah 4. marca. Kot poroča Primorski dnevnik, je skupaj s svojo soprogo vstopil v Pomorsko postajo in počakal vodjo Nove sile Roberta Fioreja, s katerim sta se toplo pozdravila in poljubila.

Shod je odprl s krajšim govorom, v katerem je med drugim poudaril, da je Trst najbolj italijansko mesto v Italiji ter da je prav on dal zgraditi spomenik pri opuščenem rudniškem jašku pri vasi Bazovica pri Trstu, ki je nekakšen simbol povojnih pobojev na Tržaškem in ga po županovih besedah letno obišče sto tisoč ljudi.

V Trstu je sicer dopoldne potekala protifašistična manifestacija, ki jo je pripravilo gibanje Protifašistični in protirasistični Trst ob prihodu Fioreja na predstavitev kandidatne liste Italija Italijanom. Po ocenah organizatorjev se je je udeležilo okoli tisoč ljudi, po oceni policije pa precej manj. Po poročanju Primorskega dnevnika pa je potekala mirno in brez incidentov, le tržaško nabrežje je bilo za nekaj ur zaprto za promet.

Dipiazzova prisotnost in sodelovanje na shodu neofašističnega gibanja je na Tržaškem že povzročila polemike. Tako je svojo zaskrbljenost in razočaranje izrazila predsednica deželne vlade Furlanije - Julijske krajine (FJK) in kandidatka levosredinske Demokratske stranke (DS) za poslansko zbornico Debora Serracchiani. Opozorila je, da je Dipiazza doslej znal poenotiti Trst glede stvari, ki jih je treba narediti ter pustil za seboj ideološke spore in prav na tej podlagi sta skupaj naredila koristne stvari za Trst. Prav zaradi tega je nerazumljiv ta njegov institucionalni poklon gibanju, ki ga vodi oseba, ki so jo v preteklosti že obsodili zaradi sodelovanja v oboroženi skupini in združevanja v prevratniške namene ter ki ponovno obuja strahove in nasilje iz nekega drugega obdobja in razdvaja Trst, je prepričana Serracchianijeva, ki župana poziva, naj premisli o storjeni napaki.

