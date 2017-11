FOTO: V Sarajevu več kot 1500 protestnikov oblasti pozivalo k prenehanju ubijanja psov in kraji davkoplačevalskega denarja

Pred parlamentarno skupščino BiH v Sarajevu se je danes zbralo okoli 1500 ljudi, ki so protestirali proti masovnemu pobijanju psov. Zahtevali so spoštovanje in dosledno izvajanje zakona za zaščito in dobrobit živali, ki je bil sprejet pred osmimi leti, a ostaja – kljub temu, da je napisan zelo dobro, le mrtva črka na papirju.

Protest v Sarajevu se je začel ob 12. uri, nekateri ljudje so s seboj pripeljali svoje ljubljenčke in prinesli številne transparente, na katerih je pisalo "Tudi živali čutijo kot mi. Krutost ni rešitev!", "Stop genocidu!", "Pojdite z nami v azile in se sami prepričajte!", "Kazni za kršitelje!" Igralska skupina je celo uprizorila umetnostni performans – spuščali so zvoke živali, brali pasje zgodbe in na tak način govorili v imenu tistih, ki nimajo glasu.

Protesta so se udeležili tudi podporniki iz Slovenije Hrvaške, Srbije, Črne gore, Avsrtije, Nemčije in Velike Britanije. "Ti ljudje zelo dobro vedo, kaj se pri nas dogaja in prišli so, da skupaj z nami vprašajo, kako je mogoče, da se to dogaja v 21. stoletju. Kako da imamo v času, ko težimo k temu, da bi vstopili v EU, takšne množične pokole vsem na očeh?" je za Dnevni Avaz povedala pravnica Dalida Kozlić.

Istočasno so jim podporo izrazili tudi protestniki v Mostarju in pred bosanskim veleposlaništvom v Washingtonu. Že včeraj jim je podporo preko videoposnetka na Facebooku izrekel tudi naš Branko Đurić - Đuro.

"Zbrali smo se ne samo ljubitelji živali, pač pa vsi ljudje, ki smo nezadovoljni s trenutno situacijo. Zahtevamo, da se preneha ubijanje živali, kraja našega denarja in da se takoj začne izvajati zakon. Psi ne sodijo na ulice, oblasti pa ne smejo početi tega, kar počnejo, ker je nezakonito" je še povedala Kozlićeva.

Kaj so zahtevali?

Svoje zahteve so protestniki sicer izrazili tudi v Facebook skupini, kjer so pozivali k udeležbi protestov:



1. takojšnje prenehanje nezakonitega pobijanja psov v vseh zavetiščih BiH

2. takojšnja aktivacija nadzora in zaprtje "proračunskih zavetišč", ki ne izpolnjujejo zakonskih zahtev

3. prisotnost veterinarja v vseh zavetiščih

4. konec odkupovanja zavetišč na netransparentne načine, prekinitev pogodbe s podjetjem Murai zaradi nespoštovanj dogovorov in transparentno ter zakonito financiranje vseh aktivnosti, ki se plačujejo z denarjem davkoplačevalcev

5. humano tretiranje in ulov psov, ki niso agresivni, ter konec njihovega odvažanja v neznano

6. dovoljen vstop prostovoljcem v vsa zavetišča

7. začetek izvajanja nadzora inšpekcije in veterinarskih postaj nad registracijo lastniških psov in nezakonitimi rejci

8. hitro sankcioniranje tistih, ki zapustijo te nemočne živali

Današnje dogajanje je spremljala policija, a protest je minil mirno in brez vsakršnih incidentov. "Zbralo se je več kot 1500 ljudi, vse je bilo v najlepšem redu. Mi smo zelo zadovoljni," je Kozlićeva povedala za 24ur.com.

Kot je znano, so se razmere in neodobravanje javnosti zelo zaostrile potem, ko je v javnost prišla zgodba o nehumanem ravnanju s psi v azilu Prača.