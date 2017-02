FOTO: Veliko opustošenje po eksploziji tovornjaka v Mogadišu, najmanj 35 mrtvih

Ob siloviti eksploziji tovornjaka na tržnici sredi Mogadiša je umrlo najmanj 35 ljudi, med temi so bili tudi otroci in najmanj 10 žensk, poročajo. Pristojni domnevajo, da se je napadalcem nekaj zalomilo in je tovornjak eksplodiral predčasno, daleč od vojaških poslopij.