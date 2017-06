FOTO in VIDEO: Šest mrtvih, 48 ranjenih v napadu v Londonu. Tri napadalce policija ubila že osem minut po prvem klicu

Osrednji del Londona so prizadeli teroristični napadi. Policija poroča, da je umrlo šest ljudi, najmanj 48 ljudi pa je bilo ranjenih. Na Londonskem mostu je vozilo zapeljalo v pešce in jih pokosilo, na bližnjem Borough Marketu pa je skupina moških z dolgimi noži zabadala mimoidoče.

Policija je hitro reagirala ter že osem minut po prijavi ustrelila in ubila tri osumljence. Vodja protiterorističnega oddelka londonske policije Mark Rowley je sporočil, da verjamejo, da so ubili vse napadalce, čeprav preiskava še traja in se iščejo dodatni morebitni udeleženci. Londonska policija je napade označila za teroristične incidente.

Policija je osem minut po prvi prijavi vse tri napadalce ustrelila. Kot je razvidno s fotografije, so bili opremljeni z eksplozivnimi napravami, a se je kasneje izkazalo, da te niso bile prave. (Foto: APTN Video)

#BREAKING Man crashed into people then there was stabbing attack on #London Bridge. pic.twitter.com/8JeQLwL5Td — Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) June 3, 2017

Groza se je začela nekaj minut po 22. uri

Najprej so ob 22.08 po njihovem času policisti prejeli klic prijava, da je bel kombi na Londonskem mostu v središču mesta zapeljal v pešce. Policija je takoj po napadu prečesavala reko Temzo, saj so nekatere priče povedale, da je več ljudi stalo povsem ob robu mostu in da je možno, da je kakšnega kombi tudi porinil čez ograjo. BBC poroča, da je voznik kombija vozil s kar 80 kilometri na uro, pot pa je z mostu nadaljeval naprej do tržnice.

Trije napadalci so nato na bližnji tržnici Borough, ki je s številnimi bari priljubljeno zbirališče ljudi na sobotni večer, zabodli več ljudi. Območje polno barov in restavracij se je spremenilo v območje zmešnjave. Ljudje so bežali na vse strani, prav tako policisti, pokali so streli, priče poročajo o napadih z noži, eden od natakarjev pa se je pred napadalcem skril v kanto za smeti.

Policija je dobila še eno prijavo napada z nožem, vendar ni bila povezana z dogodki na Londonskem mostu in Borough Marketu. Območje napadov je policija zaprla in ljudje niso mogli domov, na pomoč pa so jim priskočili taksisti, ki so jih vozili zastonj.

Že tretji terorističen napad v Veliki Britaniji letos

To je že tretji teroristični napad v Veliki Britaniji od marca letos, ko je terorist zapeljal v ljudi na mostu Westminster v Londonu in ubil štiri osebe. Nato je 22. maja samomorilski terorist z bombo ubil 22 ljudi na koncertu Ariane Grande v Manchestru.

Ameriški predsednik Donald Trump je poklical po telefonu britansko premierko Thereso May in ji izrazil sožalje zaradi surovih terorističnih napadov v osrednjem delu Londona, pohvalil herojski odziv policije in ponudil polno podporo ZDA v preiskavi in kaznovanju odgovornih.