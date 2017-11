FOTO: V ZDA že oblegajo trgovine, na črni petek bo v povprečju vsak Američan v trgovini 'pustil' 823 evrov

S tako imenovanim črnim petkom v ZDA uradno začenjajo sezono praznikov – obdobje, ki ga trgovci že težko pričakujejo.

Gospodarski pogoji so letos v ZDA sorazmerno dobri. Brezposlenost je najnižja v zadnjih 17 letih, tudi kreditno sposobnega je čedalje več prebivalstva, poroča CNN.

Po pričakovanjih bodo kupci danes tako zapravili več kot kdaj koli prej – po podatkih Nacionalne maloprodajne federacije (NRF) bo vsak Američan v povprečju v trgovini predvidoma tako 'pustil' 823,05 evra (967 dolarjev), kar je približno tri odstotke več kot lani.

Toda prvič v zgodovini tega 'praznika nakupovanja' predvidevajo, da bodo kupci večino nakupov opravili po spletu. Prehod na spletno nakupovanje je v porastu sicer že zadnjih 20 let, a tolikšnega dejanskega vpliva na zmanjšanje obiska prodajaln in nakupovalnih centrov, kot ga ima letos, še nikoli do zdaj ni bilo čutiti.

Posledično so bile številne manjše prodajalne prisiljene zapreti vrata – podatki, ki jih je objavil podjetje, ki analizira prodajo Fung Global Retail & Technology (FGRT), kažejo, da se je število malih prodajaln letos zmanjšalo za kar trikrat. Zahtevo za stečaj je letos tako vložilo kar 6.700 manjših in večjih trgovcev, med katerimi so denimo tudi Toys R Us, Gymboree, Payless Shoes in RadioShack.

Številni strokovnjaki tako menijo, da bo prav preusmeritev trgovcev na splet v prihodnjih tednih vplivala na to, katere trgovine bodo po tem obstale in katere bodo ameriški trg prisiljene zapustiti.

Večje trgovske verige so posledično letos popuste ponudile celo že dan prej, na večer dneva zahvalnosti. V še večji ekstrem pa so šli denimo pri družbi Sears Holdings (SHLD), kjer so popuste v sklopu Črnega petka ponudili že na začetku novembra.