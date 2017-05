FOTO: Venezuelske ulice so zavzele ženske: 'Nočemo več zatiranja in ranjenih'

V Venezueli so se na protestih proti predsedniku Nicolasu Maduru v soboto zbrale ženske. Več tisoč v belo oblečenih žensk, med katerimi je bilo več poslank, se je udeležilo mirnega pohoda skozi prestolnico Caracas. Novi protesti proti Maduru v Venezueli so bili napovedani tudi za danes.

Množica je nosila cvetje in transparente proti zatiranju. "Nočemo več zatiranja in ranjenih," je po poročanju venezuelskega časnika El Nacional dejala ena od vodij protesta Lilian Tintori, soproga zaprtega vodje venezuelske opozicije Leopolda Lopeza.

"Ne bomo šli z ulic, dokler ne osvobodimo Venezuele," pa je poudarila ena od vodij desno usmerjene opozicije Maria Corina Machado in pozvala venezuelsko vojsko, naj ne strelja na neoborožene ljudi.

Ženske so se odpravile proti notranjemu ministrstvu, a jih je na poti začasno ustavila policija. Kasneje so pohod lahko nadaljevale.

Na zborovanjih proti predsedniku Maduru je umrlo že najmanj 36 ljudi. (Foto: AP)

Zborovanja proti predsedniku so v soboto potekala tudi v več drugih venezuelskih mestih, med drugim v San Cristobalu in Aragui, kjer je policija proti demonstrantom uporabila solzivec. Ponekod so izbruhnili spopadi med protestniki in policijo, a za zdaj ni znano, ali so zahtevali žrtve.

Novi protesti proti Maduru v Venezueli so bili napovedani tudi za danes. Med drugim se jih je udeležilo tudi več slavnih, na njih pa naj bi se poklonili smrtnim žrtvam protestov, ki potekajo od začetka aprila.

Zaskrbljenost nad razmerami v Venezueli je v odprtem pismu izrazil tudi papež Frančišek. "Velike težave Venezuele je mogoče rešiti, če bo volja za postavljanje mostov, resen dialog in uresničevanje dogovorov," je zapisal v pismu, ki ga je v soboto objavila venezuelska škofovska konferenca.

V množičnih protestih, na katerih Venezuelci zahtevajo odstop predsednika Madura, je življenje izgubilo že najmanj 36 ljudi, več kot 500 jih je bilo ranjenih. Protestniki predsedniku očitajo odgovornost za hudo gospodarsko krizo, v kateri je država že tri leta, ljudje pa trpijo vse večje pomanjkanje.

Maduro trdi, da gre pri protestih za zaroto po naročilu ZDA, vendar pa ankete kažejo, da si njegovega odhoda želi kar 70 odstotkov prebivalcev države.