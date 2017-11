FOTO in VIDEO: Vulkan Agung: Če ne bodo želeli zapustiti domov, jih lahko evakuirajo pod prisilo

Indonezijske oblasti so zaradi možnosti izbruha vulkana Agung in pepela, ki se dviga do 3400 metrov visoko, že drugi dan zapored ukazale zaprtje mednarodnega letališča na Baliju.

Vulkanski pepel lahko namreč poškoduje motorje na letalu ali zamaši sisteme za gorivo in hlajenje. Zmanjšana je tudi vidljivost iz pilotske kabine, poroča BBC.

Fotogalerija (5)









Indonezijsko ministrstvo za promet je že v ponedeljek zjutraj ukazalo zaprtje letališča Ngurah Rai v Denpansarju, s čimer je bilo odpovedanih več kot 400 letov, na letališčih pa je 'obstalo' skoraj 59.000 potnikov. Indonezijske oblasti so za turiste že organizirale avtobusne prevoze do bližnjih trajektnih terminalov.

Danes so nato napovedali, da bo letališče ostalo zaprto še najmanj do srede zjutraj. Letališče na sosednjem otoku Lombok je sicer ponovno odprto.

Predstavnik indonezijske državne agencije za naravne nesreče Sutopo Purwo Nugroho, je dejal, da je tropski ciklon iz Indijskega oceana vulkanski pepel potisnil jugozahodneje - proti glavnemu balijskemu letališču.

Iz agencije za naravne nesreče so v ločeni izjavi sporočili, da so nad vulkanom ponoči že opazili manjše izbruhe žareče lave. Prav tako so se pričeli pojavljati izbruhi tako imenovanega laharja - žarečih kamnin, pomešanih z vodo, ki že tečejo po pobočju gore. Ljudi opozarjajo, naj se jim ne približujejo.

Oblasti ukazale evakucijo, a nekateri svojih domov ne želijo zapustiti

Vulkan Agung je začel bruhati že prejšnji teden, oblasti pa so v strahu pred velikim izbruhom včeraj izdale opozorilo najvišje stopnje.

Vulkan Agung je od priljubljenih turističnih območij Kuta in Seminyak oddaljen približno 70 kilometrov.

Približno 100.000 prebivalcem, ki živijo v radiju desetih kilometrov okrog vulkana, so oblasti ukazale evakuacijo. Točno število evakuirani sicer ni znano.

Po besedah Purwo Nugrohe se je le okoli 29.000 ljudi umaknilo v zavetišča, veliko pa je še zmeraj takšnih, ki svojih domov ne želijo zapustiti - bodisi se počutijo varne, ali pa niso pripravljeni zapustiti živine in polj. Oblasti so že sporočile, da se jih - v kolikor se ne bodo želeli umakniti na varno - prisilno evakuira.

Po pripovedovanju BBC-jeve dopisnice Rebecce Henschke, je takoj ob vstopu na to desetkilometrsko območje vidno opozorilo "Vstopate na območje vulkanske nevarnosti". Prvi pogled sicer nič ne kaže na to, da bi se v bližini dogajala kakršna koli vulkanska aktivnost, pravi Henschkova.

Tik za znakom ima svojo stojnico prodajalka cvetja, ki pravi sicer da je zaskrbljena, a mora ostati zaradi dela, ki njej in njeni družini omogoča preživetje. "Ko bo izbruhnil, pa bom tekla," pravi.

Znotraj tega območja še zmeraj prav tako deluje šola. Učitelji otrokom kažejo, kako si namestiti maske za zaščito pred pepelom.