FOTO in VIDEO: Na zagrebškem letališču zaradi močnega sneženja leta preusmerili v Ljubljano

Vreme že nekaj dni v Evropi povzroča precejšnje težave. Z Aerodroma Ljubljana so sporočili, da imajo zaradi močnega sneženja precej težav na zagrebškem letališču. Tako so dva leta od tam že preusmerili na ljubljansko letališče, in sicer leta iz Pariza in Bruslja.

Na Sljemenu obtičalo več 100 ljudi, ki se ne morejo spustiti proti Zagrebu

Močno sneženje ovira promet v večjem delu celinske Hrvaške. Avtocesta med Zagrebom in madžarsko mejo pri Varaždinu je zaprta zaradi tovornih vozil, ki so ustavila promet v obeh smereh, poroča hrvaški avtoklub). Več sto izletnikov je obtičalo na zagrebškem Sljemenu.

Medtem ko v notranjosti Hrvaške močno sneži, je bila na nekaterih cestah na severnem Jadranu poledica. V Gorskem kotarju, Hrvaškem primorju in Istri je ponekod tudi megla.

Tovornjaki, ki so ustavili promet na avtocesti Zagreb-Goričan, so bili brez zimske opreme, poročajo hrvaški mediji. Tovornjaki so zdrsnili s ceste, zaradi česar je obstal promet.

Na več odsekih avtocest v notranjosti države je zaradi snega prepovedan promet za tovornjake in vlačilce. Zastoji so možni tudi zaradi tovornjakov zimskih služb, ki z majhno hitrostjo plužijo sneg s cest. Voznikom svetujejo, naj se ne odpravljajo na pot brez zimske opreme.

Na zagrebških cestah je približno 150 ekip zimske službe, ki plužijo mestne ulice. Promet v mestu je upočasnjen, težave so tudi v mestnem tramvajskem in avtobusnem prometu.

Hrvaški medijo poročajo, da je na Sljemenu več sto izletnikov, med katerimi so tudi trije avtobusi z otroki, ki se zaradi snega ne morejo spustiti proti Zagrebu. Ob sljemenski cesti je tudi nekaj vozil, ki so zdrsnila zaradi snega.

Težave zaradi snega imajo tudi na zagrebškem letališču. Več letov so odpovedali, letalo iz Bruslja so preusmerili na ljubljansko letališče, letalo iz Münchna pa v Gradec.

Na Hrvaškem napovedujejo, da bo do sobote zjutraj v posameznih krajih zapadlo približno 25 centimetrov novega snega. Na obali bo pihal južni veter in bo deževalo. Vreme naj bi se umirilo v soboto in nedeljo. Prihodnji teden pa bodo temperature znova nižje in obetajo se nove padavine.

Sneg v škotskem Stirlingu. (Foto: AP)

Anglija, Škotska in Irska v snežnem metežu

Škotsko, Severno Irsko in dele Anglije je v četrtek zajelo obilno sneženje. Na Škotskem je zapadlo okoli 20 centimetrov snega, ki povzroča težave na cestah, zaprtih pa je ostalo 19 šol in 10 vrtcev, poroča BBC. Londonsko letališče Heathrow je odpovedalo 80 letov, danes pa naj bi vzpostavili normalen urnik letov.

V obalnem delu južne Anglije je moralo zaradi nevarnosti poplav in močnega vetra na tisoče prebivalcev zapustiti svoje domove. Tako so jim svetovale oblasti in jim ponudile prenočišče v centru. "Naša absolutna prioriteta je zaščititi življenja, pa tudi domove ljudi, ki živijo na ogroženih območjih," je povedala pristojna za poplave Therese Coffey.

Okoljska agencija je za celotno vzhodno obalo izdala opozorila za poplave, ki so lahko nevarne za življenje, pa tudi opozorila za poplave, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje. "Odločitve ni bilo lahko sprejeti, sprejeli smo jo v dobrobit prebivalcev, da zagotovimo njihovo varnost," je dejal Russ Cole, glavni policijski inšpektor.

Potekajo obsežne evakuacije

Po poročanju Sky Newsa sta policija in vojska danes ob 10. uri začeli evakuacijo 5.000 posestev v regiji Norfolk, in sicer na območju severnega in južnega Yarmoutha, Caisterja, Southtowna in Cobholma.

Obrambno ministrstvo je potrdilo, da so 100 vojakov poslali v obalno mesto Skegness v Lincolnshiru, kjer bodo poskrbeli za evakuacijo 3.000 prebivalcev. Vrata devetih šol so ostala zaprta.

Visoki valovi v angleškem Seahamu. (Foto: AP)

V regiji Suffolk bodo po vsej verjetnosti evakuirali še okoli 1.880 posestev, ki so na rizičnih območjih, poroča BBC.

Nekateri ne želijo zapustiti svojih domov

V Jaywicku v Essexu je ogroženih okoli 2.500 ljudi. V četrtek so policisti hodili od vrat do vrat in opozarjali vaščane, da jih bodo naslednje jutro evakuirali zaradi napovedanega močnega deževja in vetra.

A številni so se temu uprli. "Nikamor ne grem. Vse to smo že prestajali – panika, trkanje na vrata, bujenje v zgodnjih jutranjih urah … pa se nič ni zgodilo. Prav nič me ne skrbi. Dobro smo pripravljeni, smo velika družina, ki bo poskrbela drug za drugega," je povedala 62-letna Iris Smith. 31-letna Rebecca Kenny pa je dejala, da ne bo zapustila svojega doma, če se stvari ne bodo drastično poslabšale. "Imam živali, strah me je tudi kriminala," je utemeljila svojo odločitev.

Prometne nesreče se kar vrstijo

Vreme povzroča tudi težave na cestah. Blizu Peterleeja v Durhamu se je zgodila huda nesreča, v kateri je bilo udeleženih kar 16 vozil, še poroča Sky News. Vzrok je bila slaba vidljivost zaradi snežnih razmer. Fotografije nesreč delijo številni uporabniki družbenih omrežij:

V Italiji zaradi podhladitve umrla brezdomka

Sever Italije je zajel sneg, jug pa dež. Zaradi padcev na poledenelih cestah in pločnikih na severu Italije beležijo večje število zdravniških intervencij, Rdeči križ skuša najti streho nad glavo brezdomcem. Iz Rima za zdaj poročajo od eni smrtni žrtvi. 54-letno brezdomko so našli mrtvo v avtomobilu, umrla naj bi zaradi nizkih temperatur.

Območje Benetk je zajelo močno deževje in posledično poplave. Zaradi močnega deževja in vetra so odpovedali številne trajekte med Sicilijo in Egadskim otočjem.

Nemčijo zajela snežna nevihta z orkanskim vetrom

V Nemčiji je snežna nevihta, ki so jo poimenovali Egon, povzročila težave v prometu. Na avtocestah in železnicah so zaradi vetra in snega zastoji, ponekod so ceste neprevozne. Na nekaterih avtocestah velja prepoved vožnje za tovornjake.

Sneži tudi pri nas. Po ocenah meteorologov lahko po nižinah zapade od 10 do 20 centimetrov snega, v višjih legah pa tudi več.

Predvsem v Turingiji in na Bavarskem je neurje izruvalo več dreves, na zasneženih cestah pa je obtičalo več šolskih avtobusov.

Prebivalci nekaterih delov Nemčije so ujeti v svojih domovih. Zaradi orkanskega vetra na severnem Frankovskem je približno 6.600 gospodinjstev brez elektrike. V deželi Schleswig-Holstein pa je v hujši prometni nesreči zaradi hude poledice umrla ena oseba.

Nemški meteorologi napovedujejo, da bo danes po državi zapadlo do 30 centimetrov snega. Veter dosega hitrosti do 140 kilometrov na uro.

Največje nemško letališče v Frankfurtu je odpovedalo 125 od 1.100 načrtovanih letov za danes. "Nevihta je tako močna, da smo morali ustaviti tudi priprave na lete," so povedali na omenjenem letališču in dodali, da so potnike opozorili na zamude.

Kako je v Nemčiji, si poglejte v spodnji fotogaleriji:

Fotogalerija (12)























V Franciji pod težo zlomljene veje umrla ženska

Že v četrtek je močan veter dosegel Francijo, najhuje je bilo na območju Rokavskega preliva na severu in zahodu Francije. Po podatkih dobavitelja elektrike Enedisa je brez elektrike danes ostalo 330.000 ljudi. Njihovi delavci so na terenu, kjer popravljajo električno napeljavo, ki jo je poškodoval veter.

V departmaju Alpes-Maritimes je pod težo zlomljene veje umrla ženska, poroča regionalni časopis Ouest France.

Lete z letališča Pariz Beauvais-Tille so preusmerili v Lille, kjer so tamkajšnje oblasti morale poiskati prenočišča za okoli 600 potnikov.

Vlak med Brusljem in Parizom je imel deset ur zamude, saj je na tire padlo drevo. Vlak je ostal brez ogrevanja in elektrike, 180 potnikom so razdelili odeje in vroče napitke. Eurostar je zaradi vremenskih razmer odpovedal dva vlaka, ki vozita na relaciji London–Pariz.

Evropa ostaja v primežu hudih vremenskih nevšečnosti

Od konca prejšnjega tedna je po Evropi zaradi mraza umrlo več kot 60 ljudi, več smrtnih žrtev je med brezdomci in migranti v Grčiji in Srbiji.

"Neprizanesljivo zimsko vreme je prizadelo jugovzhodno Evropo, ekstremen mraz in dež sta zajela Italijo, Balkan in Turčijo. Zaradi tega je prišlo do številnih prometnih nesreč, zaprtij šol, odpovedanih letov in stiske brezdomcev in beguncev," je sporočila meteorološka agencija ZN.