FOTO: Zaradi teroristične grožnje evakuirali rockerski festival v Nemčiji

Nemško mesto Nürnberg te dni gosti glasbeni festival Rock am Ring, kjer pa je včeraj zvečer prišlo do hudega preplaha, saj so zaradi teroristične grožnje prekinili enega od koncertov.

"Dobili smo konkretno opozorilo, zaradi katerega ni bilo mogoče izključiti teroristične grožnje. Evakuacijo smo odredili kot preventivni ukrep. Več podrobnosti za zdaj ne moremo sporočiti," je v izjavi za javnost pojasnila policija iz bližnjega Koblenza.

Po poročanju Spiegla so bili vsi obiskovalci pozvani, naj zapustijo prizorišče in se napotijo v kampe v okolici. To so storili nadzorovano in umirjeno.

Že lani se je na festivalu zgodil neljubi dogodek: koncerte, predvidene za zadnji dan vestivala, so odpovedali, ker so udari strele poškodovali 80 ljudi, nekatere tudi huje.

Festival v Nürnbergu, ki ga je obiskalo približno 85.000 obiskovalcev, se bo sicer nadaljeval, a s spremenjenim vrstnim redom glasbenikov.