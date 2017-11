FOTO: Zimbabve ima novega predsednika: kot tretji zapovrstjo je to funkcijo nastopil Emmerson Mnangagwa

Emmerson Mnangagwa je danes v Harareju prisegel kot novi predsednik Zimbabveja. Kot tretji predsednik v zgodovini države bo nasledil Roberta Mugabeja, ki je v torek po 37 letih na oblasti odstopil s položaja predsednika.

"Jaz Emmerson Dambudzo Mnangagwa prisegam, da bom kot predsednik Republike Zimbabve zvest Zimbabveju in da bom izvajal, spoštoval in branil ustavo in vse ostale zakone Zimbabveja," je dejal 75-letni nekdanji zimbabvejski podpredsednik, ki ga je Mugabe sicer odstavil, a s tem sprožil niz dogodkov, ki so pripeljali do vojaškega udara in njegovega odstopa, ki ga je sporočil ob začetku postopka odstavitve.

Emmerson Mnangagwa je v Harareju prisegel kot novi predsednik Zimbabveja. (Foto: AP)

Prisego novega predsednika, šele tretjega v zgodovini države, je spremljala večtisočglava množica na povsem polnem stadionu v Harareju. Ko je Mnangagwa povedal besede zaprisege, je množica izbruhnila v praznovanje.

Prisegel je pred predsednikom vrhovnega sodišča, nato pa so mu zvestobo prisegli še vsi poveljniki vojske in varnostnih služb.

Mnangagwa je v sredo, ko se je vrnil iz Južne Afrike, obljubil, da bo služil državljanom, poskrbel za gospodarsko rast in večje število delovnih mest.

Mugabe odstopil, ko je parlament že začel razpravo o njegovi odstavitvi

Mugabe ga je odstavil v začetku meseca, ker naj bi želel mesto svoje naslednice zagotoviti svoji soprogi Grace. Vojska, ki podpira Mnangagwo, je nato pretekli teden izvedla udar. Nato so v nedeljo 75-letnika izvolili na čelo vladajoče stranke ZANU-PF, kjer je zamenjal Mugabeja.

93-letni Mugabe je v torek po 37 letih na oblasti podal svoj odstop s takojšnjim učinkom. Za odstop se je odločil, medtem ko je parlament na pobudo ZANU-PF že začel razpravo o njegovi odstavitvi.

Mnangagwa, ki je znan po svoji dolgoletni zvestobi stranki in zagovarjanju trde linije, bi se po ocenah nekaterih lahko izkazal za prav tako avtoritarnega kot Mugabe. Že takoj po osamosvojitvi od Velike Britanije leta 1980 ga je Mugabe imenoval za ministra za nacionalno varnost. Tudi kasneje je zasedal več ministrskih položajev, vendar pa odnosi z Mugabejem niso bili vedno najboljši.

Mnangagwa, zaradi svoje krutosti znan tudi pod vzdevkom Krokodil, uživa podporo vojske, vladajoče stranke in tudi vplivnih veteranov vojne za neodvisnost Zimbabveja.

Vendar pa zaenkrat uživa tudi veliko podporo ljudstva, ki v njem vidi odrešitelja pred dolgoletnim predsednikom Mugabejem. "Vsi smo vznemirjeni in veliko pričakujemo od Mnangagwe. Pod diktaturo smo bili zelo dolgo časa," je povedala 23-letna Sharon Mauyakufa.

Prisego novega predsednika, šele tretjega v zgodovini države, je spremljala večtisočglava množica na povsem polnem stadionu v Harareju. (Foto: AP)

Množice so na prisego na stadion v Harareju, ki sprejme okoli 60.000 obiskovalcev, začele prihajati že v zgodnjih jutranjih urah. Pojavljale so se tudi napovedi, da se bo inavguracije novega predsednika udeležil tudi Mugabe, a ga potem ni bilo.

Je pa na stadion prišel tudi vodja opozicijskega Gibanja za demokratične spremembe Morgan Tsvangirai in prejel stoječe ovacije. Inavguracije sta se udeležila tudi predsednika Zambije Edgar Lungu in Bocvane Ian Khama. Največji aplavz pa je požel vodja zambijskega gibanja za neodvisnost Kenneth Kaunda, ki je star kot Mugabe 93 let in je znan kot 'afriški Gandhi'.