Praznik dela v Franciji v znamenju prihajajočih volitev: v spopadu s protestniki ranjena dva policista

Kandidata, ki se bosta v nedeljo v drugem krogu pomerila za položaj francoskega predsednika, sta današnji praznik dela izkoristila za velika shoda v oziroma blizu Pariza. Kandidatka skrajne desnice Marine Le Pen je pri tem Emmanuela Macrona označila za kandidata kontinuitete, sistema in finančnega sveta.

Le Penova je tisoče svojih podpornikov zbrala na shodu v pariškem predmestju Villepinte, kjer je naštela imena številnih vidnih politikov in osebnosti iz poslovnega sveta, ki so podprli Macrona in menila, da gre za kandidata "morbidne kontinuitete". "Če rečeš 'nov' štirikrat zapovrstjo, to še ni dovolj, da postaneš poosebljenje novosti," je dejala.

Le Penova je shodi organizirala v pariškem predmestju Villepinte. (Foto: AP)

Potem ko je v soboto naznanila, da bo v primeru izvolitve njen kandidat za premierja nacionalistični kandidat iz prvega kroga volitev Nicolas Dupont-Aignan, je Macrona pozvala, naj tudi sam predstavi svojega morebitnega premierja. Dupont-Aignan je na shodu menil, da bi izvolitev Macrona pomenila, da bi se morali Francozi posloviti od "svojih vrednot, svoje identitete".

Še pred tem je današnji praznik dela kot že v preteklih letih obeležil odtujeni oče Le Penove, Jean-Marie Le Pen, ki so ga izključili iz Nacionalne fronte. Položil je venec pri spomeniku Ivani Orleanski, simbolu domoljubja za Nacionalno fronto. Kot je 88-letni politik, ustanovitelj stranke, na čelu katere je sedaj njegova hčerka, dejal pred nekaj sto zbranimi, je nacionalizem ljubezen do naroda.

Macron bo svoje privržence nagovoril na shodu pred modernim konvencijskim centrom na severovzhodu Parizu, ki se bo odvil v popoldanskih urah.

Neenotni sindikati: nekateri podpirajo Le Penovo, drugi Macrona

Po državi potekajo tudi tradicionalni shodi in protesti ob prazniku dela. V Parizu so ob robu shoda treh sindikatov izbruhnili spopadi med zamaskiranimi protestniki, pri čemer sta bila ranjena dva policista. Skupina posameznikov je z različnimi predmeti in molotovkami obmetavala policiste, ki so se odzvali s solzivcem.

Organizatorji današnjih protestov, sindikati, si sicer niso enotni glede podpore kandidatu na nedeljskih volitvah. Pet jih je sicer pozvalo svoje člane, naj ne volijo Le Penove, le dva, CFDT in Unsa, pa sta izrazila podporo Macronu. Za številne na levici so stališča nekdanjega bančnika preveč gospodarsko liberalna.

Od Lilla na severu do Marseilla na jugu tako potekajo shodi, na katerih zbrani protestirajo tako proti Le Penovi kot proti liberalizmu Macrona.

Protesti potekajo od Lilla na severu do Marseilla na jugu države. (Foto: AP)

Trenutna situacija je tako v nasprotju z razmerami pred pred 15 leti, ko sta se v drugem krogu pomerila Jean-Marie Le Pen in Jacques Chirac. 1. maja tistega leta je na ulice odšlo 1,3 milijona ljudi, od tega 400.000 v Parizu, in protestiralo proti ustanovitelju Nacionalne fronte. Izraz podpore pa je pripomogel k prepričljivi zmagi Chiraca.

Samo v prestolnici za varnost na različnih shodih danes skrbi okrog 9000 policistov.