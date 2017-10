Napadalec v Franciji na železniški postaji z nožem ubil dva človeka, v Kanadi v 'terorističnih incidentih' ranjenih pet ljudi

Neznanec je danes na glavni železniški postaji v francoskem mestu Maresille z nožem ubil dva človeka. Vojska je nato napadalca ubila, so sporočile lokalne oblasti.

"Dve žrtvi sta bili zabodeni do smrti," je povedal uradnik lokalne policije Olivier de Mazieres, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP. Lokalni tožilec Xavier Tarabeux pa je pojasnil, da so napadalca nato ubili vojaki.

Policija je prebivalce pozvala, naj se izogibajo železniški postaji Saint-Charles, saj tam poteka preiskava, še navaja AFP.

V Kanadi več "terorističnih incidentov"

V kanadskem Edmontonu pa je bilo ponoči v več incidentih, ki jih preiskujejo kot teroristična dejanja, ranjenih pet ljudi, med njimi policist. Osumljenca, starega okoli 30 let, so že prijeli, je danes sporočila edmontonska policija.

V prvem incidentu okrog 20.15 po lokalnem času je moški z avtomobilom pri visoki hitrosti podrl ovire pred nogometnim stadionom in povozil policista, ki je stal pred svojim vozilom. Policista je pri tem vrglo 15 metrov daleč. Nato je napadalec izstopil iz vozila, policista na tleh večkrat zabodel z nožem in peš zbežal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zatem je osumljenca v najetem poltovornjaku ustavila policija, ki je ob nadzoru ugotovila, da gre za napadalca izpred stadiona. Policisti so se podali v lov za njim. Med begom je napadalec na dveh mestih zapeljal v ljudi, pri čemer so bili štirje ranjeni, prepeljati so jih morali v bolnišnico. Vozilo se je nato prevrnilo, osumljenca pa so prijeli.

"Trenutno menimo, da gre za posameznika, ki je deloval sam, vendar pa je preiskava še v zgodnji fazi," je povedal vodja edmontonske policije Rod Knecht. Po navedbah policije gre za moškega iz Edmontona, starega okoli 30 let.

Na podlagi dejanj in pridobljenih dokazov, incidente preiskujejo kot "teroristična dejanja", so še navedli po poročanju AFP.