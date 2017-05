Francija prepovedala vzrejo delfinov v ujetništvu, konec je tudi plavanja in fotografiranja z njimi

Francoska vlada je danes naredila velik korak za pravice živali, saj je sprejela prepoved o vzreji delfinov v ujetništvu. Tamkajšnji vodni parki in akvariji lahko obdržijo živali, ki jih že imajo, novih pa ne smejo več vzrejati ali sprejemati.

Ministrica za okolje Segolene Royal je v sredo podpisala različico zakonodaje, ki uvaja "strog nadzor nad reprodukcijo delfinov", je v izjavi za javnost sporočilo ministrstvo. A se je potem, ko je izvedela, da nekatere živali v akvarijih omamljajo, odločila za še bolj radikalne ukrepe in strožje prepovedi.

Nova zakonodaja tako vključuje prepoved neposrednega stika živali z občinstvom, torej konec plavanja, poljubljanja in fotografiranja z delfini. Vodni parki in akvariji bodo morali bazene, v katerih imajo živali, povečati za najmanj 150 odstotkov, prav tako ne bodo smeli več klorirati vode.

Živalski parki svojim gostom ponujajo fotografiranje z delfinom, kar pa je odslej v Franciji prepovedano. (Foto: Thinkstock)

Medtem ko je Zveza francoskih živalskih vrtov razočarano sporočila, da se z njimi o tem ni nihče posvetoval in se že oglašajo ogorčeni upravljavci vodnih parkov, pa so aktivisti za pravice živali to potezo razglasili za "zgodovinsko zmago Francije".

"Prepoved bo sčasoma pripeljala do konca morskih cirkusov oz. predstav s temi živalmi na našem ozemlju. S preprostimi besedami to pomeni konec vzreje, izmenjave in uvoza teh živali," je v skupni izjavi sporočilo pet živalovarstvenih organizacij, med njimi tudi One Voice in Sea Shepherd.

Pristojni imajo zdaj na voljo šest mesecev, da svojo dejavnost uskladijo z novimi pravili, bazene pa morajo razširiti v obdobju treh let.