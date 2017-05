Francija proti nedosegljivim lepotnim idealom: manekenke odslej potrebujejo zdravniško potrdilo, da niso presuhe

V Franciji je danes stopil v veljavo zakon, po katerem morajo imeti vse manekenke, ki delajo v državi, zdravniško potrdilo, da niso presuhe in da so dobrega zdravja. Oktobra pa bo stopil v veljavo še zakon, po katerem je treba obvezno označiti fotografije, na katerih so človeška telesa ali obrazi obdelani oz. retuširani.

Francosko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da želijo z ukrepi "preprečiti promocijo nedosegljivih lepotnih idealov in preprečiti anoreksijo med mladimi". Hkrati želijo z zakonom zaščititi zdravje manekenk in manekenov, ki so pogosto presuhi.

Zdravniško potrdilo bo veljalo dve leti in bo osredotočeno predvsem na indeks telesne mase (ITM). Vrednost indeksa 18,5 velja že za podhranjenost.

Delodajalce, ki bodo kršili zakon, lahko doleti do šestmesečna zaporna kazen in denarna kazen v višini do 75.000 evrov.

V Franciji za anoreksijo trpi okoli 40.000 ljudi, od tega 90 odstotkov deklet in žensk. To ponavadi kronično bolezen običajno diagnosticirajo pri ženskah med 15. in 19. letom starosti.