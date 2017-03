Francijo razburja skrivnostno izginotje: kje je štiričlanska družina, ki je za seboj pustila dom s krvavimi madeži?

Francoska policija se ukvarja z nenavadnim primerom – pred dvema tednoma je iz kraja Nantes na zahodu države izginila štiričlanska družina.

Družino Troadec sestavljata starša v 50 letih, Pascal in Brigitte, 21-letni sin Sebastien in 18-letna hčerka Charlotte. Nazadnje so jih videli 16. februarja, njihovo izginotje pa je prijavila Brigittina sestra.

Na njihovih bančnih računih že 14 dni ni bilo nobenih aktivnosti, prav tako so utihnili njihovi mobilni telefoni. Nazadnje je ugasnil Sebastienov.

Hiša ostala 'zamrznjena v času'

Policija je preiskala njihovo dvonadstropno hišo in našla krvave madeže – tako na Sebastienovem telefonu kot na Brigittini uri, je potrdil tožilec Pierre Sennes. Ker se sledovi krvi ujemajo z DNK-jem treh družinskih članov, preiskava zdaj poteka v smeri suma na umor, ugrabitev in protizakonit odvzem prostosti. Sledove krvi so prav tako našli pod stopnicami in – sodeč po Sennesovih besedah – jih je nekdo poskušal obrisati.

V kopalnici ni bilo več nobenih zobnih krtačk niti krtač za lase. Postelje so bile slečene, rjuhe so se sušile na notranjih kljukah vrat. Mokra oblačila so bila še vedno v pralnem stroju, v umivalniku umazana posoda, v hladilniku pa pokvarjena hrana. "Kot, da so vsi kar naenkrat vstali in odšli," je dejal Sennes in stanje, v katerem je družina pustila hišo, opisal z besedami: "Videti je, kot da bi hiša ostala zamrznjena v času." Družinski avto je parkiran na dovozu, policija pa še ni uspela izsledili Sebastienovega avta.

Hiša družine Troadec je ostala "zamrznjena v času", pravi tožilec. (Foto: ENEX)

Depresija in psihološke težave

Sosedje vedo povedati, da je Pascal v preteklosti trpel za depresijo, Sebastien pa je imel psihološke težave. Zaradi groženj s smrtjo, ki jih je pisal v svojem blogu, je bil leta 2013 obsojen na več ur družbeno-koristnega dela.

Francoski časnik Le Monde poroča, da je Sebastien na nek spletni forum napisal: "Kaj najbolj sovražim? Svoj odsev! In kaj me žalosti? Moje življenje." Na Twitterju pa je zapisal: "Če bi ljudje vedeli, kaj se dogaja v moji glavi, bi mislili, da sem norec brez morale." A njegovi sošolci kljub temu pravijo, da je miren in prijazen fant, ki je vedno pripravljen pomagati.

Primer nenavadnega izginotja je obudil spomin na leto 2011, ko se je prav tako na območju Nantesa zgodil petkratni družinski umor. Glavni osumljenec je oče Xavier Dupont de Ligonnes, ki je še vedno na begu. Sebastien je obiskoval isto srednjo šolo kot ena od žrtev v tem primeru.