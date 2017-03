Francoska policija v povezavi s streljanjem na šoli aretirala še eno osebo

Francoska policija je v povezavi s četrtkovim streljanjem na srednji šoli v kraju Grasse na jugu Francije danes aretirala še brata napadalčevega prijatelja, je dejal neimenovani sodni vir.

Kot je znano, je 17-letni osumljenec, dijak srednje šole Alexis de Tocqueville, streljal na ravnatelja. Ranjeni so bili trije dijaki in ravnatelj, 10 drugih pa se je lažje poškodovalo v prerivanju, do katerega je prišlo med paniko po streljanju. Policija ga je prijela že na kraju dogodla.

Sicer zgleden dijak naj bi imel po navedbah preiskovalcev psihične težave, bil pa naj bi obseden z orožjem. Oborožen je bil s puško, dvema pištolama in granato. Šlo naj bi za orožje staršev in starih staršev, je povedal vir blizu preiskave.

Po napadu so šolska poslopja v kraju zaprli, starše pa pozvali, naj ne hodijo na šolo, kjer je prišlo do streljanja, saj so bili učenci na varnem. Oblikovali so krizno celico in sprejeli varnostne ukrepe. Kot je v četrtek povedal predsednik regionalne vlade Christian Estrosi, preiskava nikakor ne gre v smeri morebitnega terorističnega dejanja.

Grasse, ki leži kakih 40 kilometrov zahodno od Nice, ima 50.000 prebivalcev in je svetovno znan po industriji parfumov. Srednja šola Alexis de Tocqueville je ugledna in specializirana za znanstvene predmete.

V Franciji še vedno veljajo izredne razmere po vrsti smrtonosnih terorističnih napadov islamskih skrajnežev od leta 2015. Varnost okoli šol po državi je okrepljena.